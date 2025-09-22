Thiếu niên 14 tuổi tử vong sau cuộc hỗn chiến trong đêm 22/09/2025 20:05

Ngày 22-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Việt (21 tuổi) và 8 bị cáo khác về tội giết người; xét xử Nguyễn Quốc Duy (22 tuổi) và Mai Trường Sang (27 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Hòa (cũ) về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khuya 29-3-2024, B (14 tuổi) cùng Huỳnh Thiên Phước (16 tuổi) và nhóm bạn gần 10 người tụ tập uống rượu. Trong cuộc nhậu, một số thành viên nhắc lại mâu thuẫn trước đây với Huỳnh Quốc Vinh (19 tuổi) nên rủ nhau đi tìm đánh. Nhóm này chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, cây tầm vông, vỏ chai bia.

11 bị cáo tại phiên tòa xét xử trong vụ hỗn chiến khiến thiếu niên 14 tuổi tử vong. Ảnh: CTV

Rạng sáng 30-3, khi ngang qua quán trà sữa ở xã Lộc Giang, nhóm của B phát hiện Nguyễn Quốc Việt (21 tuổi) và Mai Trường Sang (27 tuổi) đang mua đồ ăn. Lầm tưởng là Vinh, nhóm B định ra tay nhưng sau đó nhận ra nhầm lẫn. Tuy nhiên, Việt lại ném ly nước về phía nhóm, khiến căng thẳng leo thang. Nhóm B lập tức dùng hung khí truy đuổi, đập phá xe của Việt và truy tìm Sang.

Bị đuổi đánh, Việt chạy về quán karaoke New World gọi thêm nhiều người, trong đó có Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi). Tất cả đồng ý đi tìm nhóm của B để trả thù.

Khoảng 1 giờ sáng, cả nhóm kéo đến trước cổng Trường tiểu học Lộc Giang A, phục sẵn để chặn đánh. Khi nghe tiếng Việt kêu cứu, nhóm phát hiện B chạy xe đến cùng bạn. Lúc này, Nguyễn Thành Đạt dùng đoạn sắt đánh mạnh vào ngực B, đồng thời những người khác ném gạch đá, hung khí về phía nhóm đối thủ. B tiếp tục chạy xe được khoảng 100 m thì ngã quỵ, sau đó tử vong tại bệnh viện lúc 3 giờ sáng cùng ngày.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Quốc Duy (22 tuổi) và Mai Trường Sang biết rõ Việt cùng đồng phạm đã gây ra cái chết cho B nhưng không tố giác.

Tại phiên tòa, đại diện HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên.

Cùng tội giết người, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đạt tù chung thân; 8 bị cáo còn lại lãnh từ 8 -17 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Quốc Duy và Mai Trường Sang lần lượt lĩnh 1 năm 6 tháng và 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.