1 người tử vong trong vụ hỗn chiến trước quán cà phê ở Đắk Lắk 14/09/2025 12:33

(PLO)- Trong vụ hỗn chiến ở Đắk Lắk, hai nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau khiến một người tử vong.

Ngày 14-9, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

“Hiện công an đang xác minh, điều tra. Chúng tôi chưa nắm chính xác danh tính người tử vong” - vị lãnh đạo này nói.

Nạn nhân bị đánh bất tỉnh, được cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 21 giờ 30 ngày 13-9 tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tam Giang. Thời điểm đó, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong quán rồi lao ra phía trước đánh nhau.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video về cảnh hai nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, một thanh niên bị đánh ngã xuống đất và bị một người khác lao vào đá trúng vùng đầu, bất tỉnh.

Những người xung quanh đã đưa thanh niên này đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.