2 nhóm thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong 16/11/2025 19:51

(PLO)- Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, một người tử vong tại chỗ, một người đang được cấp cứu.

Tối 16-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng tại khu vực đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP. HCM).

Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Nạn nhân là Nguyễn Hoài Việt L (29 tuổi), còn một người đàn ông tên Nguyễn Văn Đ (39 tuổi) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau.

Sau khi khiến hai người thương vong, một nhóm thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng công an vẫn đang điều tra vụ việc.