Án mạng vì giành hát tại tiệc sinh nhật 14/11/2025 15:13

(PLO)- Nam thanh niên bị sát hại vì mâu thuẫn khi giành micro để hát karaoke tại buổi tiệc sinh nhật ở dãy trọ thuộc xã Bà Điểm, TP.HCM.

Ngày 14-11, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu vực ấp Hưng Lân 2.

Khuya 12-11, người dân nghe tiếng hô hoán trước dãy trọ nằm cạnh bãi đất trống nên chạy đến kiểm tra. Mọi người phát hiện anh ĐXL (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị thương nặng, gục trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng ở xã Bà Điểm. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, tối hôm đó vợ chồng anh TNT thuê trọ trong hẻm trên đường Đông Lân – Hưng Lân tổ chức sinh nhật cho con, có người thân và bạn bè đến chung vui. Trong lúc ăn uống, nhóm người tổ chức ca hát. Đến khuya, giữa một số người dự tiệc xảy ra cự cãi, được cho là bắt nguồn từ việc giành micro để hát karaoke.

Mâu thuẫn leo thang thành xô xát. Danh Phú trong nhóm đã dùng dao tấn công anh ĐXL. Người dân cho biết nhóm người giằng co từ trong khu trọ ra tới bãi đất trống, nạn nhân ngã gục tại đây. Anh ĐXL được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Phú bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM truy bắt và đã khống chế nghi phạm vào rạng sáng 13-11.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bà Điểm cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân theo thẩm quyền.