Truy nã người đàn ông kẹp cổ, đâm bạn nhậu trọng thương 15/10/2025 14:14

(PLO)- Công an TP.HCM truy nã Nguyễn Văn Lớp – người dùng tay kẹp cổ rồi đâm bạn nhậu trọng thương tại khu vực nhà trọ trong hẻm đường Huỳnh Tấn Phát.

Ngày 15-10, Công an TP.HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Lớp (39 tuổi, thường trú: ấp Kinh Chuôi, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nay là xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) về tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 23-9-2024, tại một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP.HCM), Lớp đang nhậu với bạn thì thấy NMH (34 tuổi, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) người quen cùng dãy trọ đi ngang qua nên rủ vào uống cùng.

Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Lớp về tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA

Đến khoảng 22 giờ 50 phút, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Mọi người xung quanh can ngăn nên cả hai dừng lại. Sau đó, Lớp lấy nón bảo hiểm định rời đi thì H cầm điện thoại và thách thức gọi điện thoại cho người này người kia, nên Lớp vẫy tay và kêu H quay lại nhậu tiếp.

Sau khi H quay lại bàn nhậu thì Lớp dùng tay kẹp cổ, rút dao từ trong người ra và đâm liên tiếp vào người H khiến nạn nhân trọng thương.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn Lớp nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến tháng 12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Văn Lớp về tội cố ý gây thương tích, nhưng người này bỏ trốn. Ngày 26-3-2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lớp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi Nguyễn Văn Lớp sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lớp đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Nguyễn Văn Lớp, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), địa chỉ số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, TP.HCM, điện thoại 0283.7851.662.