Phải cắt bỏ một quả thận sau vụ hỗn chiến 23/09/2025 11:57

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm bạn bè, cãi vã trên mạng xã hội dẫn đến hỗn chiến khiến một người bị đâm trọng thương phải cắt bỏ một quả thận.

Ngày 23-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Quốc Hưng, Võ Thái Tài và Nguyễn Lê Minh Ngọc về tội giết người.

Đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm cá nhân dẫn đến một cuộc hỗn chiến tại tiệm xăm ở huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM.

Sau khi xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn một số tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ba bị cáo Hưng, Tài và Ngọc. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Ngọc Bích và Bùi Thị Ngọc Hân vốn là bạn bè nhưng xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nhiều lần nhắn tin chửi bới nhau trên mạng xã hội. Được bạn bè khuyên giải, hai bên hẹn gặp nhau tại một tiệm xăm ở huyện Nhà Bè (cũ), TP.HCM vào chiều 19-6-2024 để nói chuyện giảng hòa.

Lo ngại bạn trai Phạm Quốc Hưng sẽ đánh nhau với Giang Đức Huy (bạn trai Bích), Hân giấu chuyện nhưng Hưng vẫn biết và nổi máu trả thù vì từng bị Huy đánh trước đó.

Hưng rủ thêm bạn là Võ Thái Tài và Nguyễn Lê Minh Ngọc cùng đi. Cả nhóm mang theo hung khí, Hưng thủ sẵn dao bấm, Ngọc giấu trong người gậy ba khúc bằng kim loại.

Thay vì hòa giải, đôi bên cự cãi, Huy dùng nón bảo hiểm thách thức Hân rồi bị Hân đánh lại. Đúng lúc này, Hưng bất ngờ lao đến từ phía sau, rút dao đâm nhiều nhát vào lưng, ngực và bụng Huy.

Nạn nhân gục xuống, máu chảy nhiều. Tài lập tức kẹp cổ, kéo Huy ra ngoài đường và cùng Hưng liên tiếp đánh vào đầu, mặt, gáy. Ngọc cầm gậy xông vào nhưng thấy Huy chảy nhiều máu nên dừng lại.

Huy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải cắt bỏ thận phải. Kết luận giám định xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của Huy là 50%, trong đó nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

VKSND TP.HCM truy tố Hưng, Tài và Ngọc về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS.



Riêng Bùi Thị Ngọc Hân có hành vi dùng nón bảo hiểm đánh Huy và dùng ly thủy tinh đánh Ngọc Bích nhưng được hai người làm đơn bãi nại, đồng thời Hân không tham gia vào kế hoạch tấn công nên không bị xử lý hình sự.