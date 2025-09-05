Tòa trả hồ sơ vụ lừa chạy án, “giải hạn” hơn 28 tỉ đồng 05/09/2025 17:25

(PLO)- HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bị cáo Đồng Thị Phương Thanh (ngụ TP Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 28,7 tỉ đồng.

Ngày 5-9, tại cơ sở 1 ở phường Bà Rịa, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án bị cáo Đồng Thị Phương Thanh (41 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2021, chị LTTTh (35 tuổi) có cha là ông Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng Cảnh sát biển) và mẹ là bà P.T.X cùng bị Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Chị Th rất lo lắng nên đã tìm người chạy án cho cha mẹ mình. Thông qua giới thiệu của một người đồng nghiệp tên NCTr, chị Th liên hệ với Thanh. Bị cáo Thanh đưa ra những thông tin gian dối rằng có thể giải hạn; có nhiều mối quan hệ sâu rộng, đã từng chạy án thành công cho nhiều quan chức. Nghe những thông tin trên chị Th tin tưởng và nhờ Thanh giúp cho cha mẹ mình.

Bị cáo Đồng Thị Phương Thanh tại phiên tòa. Ảnh: TG

Thanh dùng nhiều thủ đoạn gian dối, bịa đặt ra các tình huống, sự kiện không có thật để yêu cầu chị Th và người nhà nhiều lần đưa tiền, giao bất động sản có giá trị rất lớn để cúng giải hạn, chạy án nhưng thực chất là lừa dối chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Thanh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Th và gia đình là hơn 28,7 tỉ đồng...

Tại phiên tòa, chị Th. cho hay, ban đầu không có ý định chạy án. Chị được Thanh hướng dẫn và khuyên nên làm lễ giải hạn, xem về mặt tâm linh, phần âm xem gia đình có bị sao không mà vướng hạn nặng như vậy. Tháng 10-2021, chị Th. có chuyển tiền cho Thanh để làm lễ giải hạn. Khi làm lễ, chị không được coi trực tiếp mà Thanh chỉ gửi hình ảnh.

Gia đình bị hại tại phiên tòa. Ảnh: TK

Sau khi hết giãn cách xã hội, chị Th. đi ra Hà Nội và gặp Thanh. Thanh nói có thể dẫn chị Th. đi gặp một số quan chức để hỏi thăm về tình hình của cha mẹ, trong đó có một người tên H. Tuy nhiên sau đó Thanh báo lại là người này bận nên để Thanh trực tiếp đi. Mọi việc về chạy án là do Thanh hướng dẫn, kể cả cách thức nhận, chuyển tiền, ký giấy vay nợ để hợp thức hóa số tiền “chạy án”…

Về phần mình, bị cáo Thanh phủ nhận toàn bộ các lời trình bày của bị hại. Thanh khẳng định mình không nhận tiền chạy án mà là cho bị hại mượn đi mượn lại tiền rất nhiều lần để chị Th. mang đi khắc phục hậu quả vụ việc của cha mẹ.

Tại phần xét hỏi sáng 5-9, HĐXX nhận định một số phần trả lời của Thanh là loanh quanh, phi logic. Việc có chạy án hay vay mượn nợ đã có trong tài liệu hồ sơ vụ án, các tin nhắn trao đổi giữa Thanh và chị Th. đã được Cơ quan điều tra thu thập.

Sau khi xét hỏi, HĐXX đã thảo luận và xét thấy có những tình tiết mới xuất hiện nhưng không thể bổ sung tại phiên tòa được nên đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra bổ sung một số nội dung. Trong đó, yêu cầu cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến kết quả xử lý 2 lô đất mà bà P.T.X ký chuyển nhượng cho người nhà của Thanh, thuộc dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (được nêu trong một vụ án khác).