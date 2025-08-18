Công an tỉnh An Giang truy tìm người đàn ông bị tố lừa chạy án 4,3 tỉ đồng 18/08/2025 16:32

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng (sinh ngày 27-5-1970, quê Bắc Ninh; chỗ ở hiện nay tại phường Dĩ An, TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an nhận được tố cáo của của NTN tố Hoàng Quốc Hùng đã có hành vi lừa chạy án để chiếm đoạt của ông tổng cộng 4,3 tỉ đồng (đã trả lại 1,1 tỉ đồng). Cụ thể Hùng bị tố đã hứa hẹn, cam kết giúp vợ ông là bà NTCN được tại ngoại, thăm gặp trong quá trình điều tra. Vụ việc xảy ra trong thời gian từ ngày 19-9-2022 đến ngày 19-12-2022 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang).

Quyết định truy tìm Hoàng Quốc Hùng bị tố lừa chạy án

Hiện không rõ Hoàng Quốc Hùng đang ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về Hùng thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; ĐT: 02973863513), gặp Điều tra viên Đào Trọng Hiếu qua số 0915799191 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.