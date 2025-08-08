Công an An Giang bắt bị can giết người khi đang trốn ở Vĩnh Long 08/08/2025 14:52

(PLO)- Công an tỉnh An Giang bắt Phan Thiên Phước, kẻ bị truy nã đặc biệt về tội giết người khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long.

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý Phan Thiên Phước (24 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, An Giang) từ Vĩnh Long về An Giang để điều tra. Phước bị truy nã đặc biệt về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, nhóm Rạch Giá do Trương Em cầm đầu với nhóm Rạch Sỏi gồm Phan Thiên Phước và nhiều người khác có mâu thuẫn với nhau.

Trưa 29-7-2022, Trương Em nhắn tin thách thức đánh nhau với Phước. Hai bên rủ thêm nhiều người, chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chĩa, bom xăng để giải quyết mâu thuẫn.

Phan Thiên Phước vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30-7-2022, khi phát hiện nhóm Trương Em đến khu vực vòng xoay Nguyễn Thiện Thuật, nhóm Phước xông ra từ nhiều hướng, khiến nhóm Trương Em bỏ chạy.

Đỗ Phú Hưởng (23 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, An Giang) không kịp lên xe bỏ chạy đã bị nhóm của Phước dùng dao tự chế, chĩa tấn công. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, xuất viện với tỉ lệ thương tật 51%.

Trong quá trình điều tra, Phước bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 7-2-2025, Cơ quan Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phước.

Chiều 7-8, Phước bị trinh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.