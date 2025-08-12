An Giang: Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, có 2 người bị truy nã 12/08/2025 19:33

(PLO)- Campuchia trao trả 72 công dân Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, trong đó có 2 người bị truy nã.

Ngày 12-8, tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Theo xác minh ban đầu, số công dân này xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm, qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Họ sang Campuchia làm thuê và bị Tổng cục Di trú – Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động, cư trú.

Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên ký và trao biên bản giao nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

72 công dân Việt Nam được đón về.

Trong quá trình tiếp nhận, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Trần Chí An (bị truy nã về tội cố ý gây thương tích) và Đặng Hoàng Minh (bị truy nã về tội chiếm đoạt tài sản). Cả hai được bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn tất khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, số công dân trên được bàn giao cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ.