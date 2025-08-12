Bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển 3,7kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam 12/08/2025 14:00

(PLO)- Lực lượng Biên Phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ nam thanh niên vận chuyển gần 3,7 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngày 12-8, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị chủ trì, phối hợp với với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang nam thanh niên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Video: Bắt nam thanh niên vận chuyển gần 3,7 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 55 ngày 10-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với lực lượng Phòng Nghiệp vụ - Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam - Cục Ma túy, Phòng PC04 Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 187, ấp 6 xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ Châu Trọng Giàu.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một khối hình hộp được quấn băng keo màu đen, bên trong có chứa tinh thể chất rắn màu trắng (nghi là ma túy) với tổng trọng lượng 3,6068 kg. Tang vật bị thu giữ gồm 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Qua điều tra ban đầu, người này khai tên là Châu Trọng Giàu (26 tuổi, ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Tiếp tục kế hoạch nghiệp vụ, lực lượng tiếp tục truy xét bắt thêm nghi phạm Lê Ngọc Đăng Khôi (18 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý tỉnh Tây Ninh).

Qua làm việc, Khôi khai nhận cất giấu bốn túi nilon nhỏ có trọng lượng 104 gam ma túy tại phòng ngủ.

Vụ việc đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.