Công an Lâm Đồng bắt quả tang 1 thanh niên vận chuyển hơn 3kg ma túy đá 11/08/2025 11:44

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm giữ Giàng Seo Hòa (24 tuổi, ngụ xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giàng Seo Hòa cùng tang vật là hơn 3kg ma túy đá. Ảnh: Công an

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 8-8, tại quán cà phê Thanh Thuỷ ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt quả tang Giàng Seo Hoà đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy khoảng 3,025kg Methamphetamine (ma túy đá).

Bước đầu Giàng Seo Hòa khai nhận vận chuyển ma túy đi tiêu thụ nhằm mục đích thu lợi số tiền 5 triệu đồng.

Việc bắt quả tang Giàng Seo Hòa nằm trong kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý, bảo đảm an ninh trật tự khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.