Cảnh sát nổ súng bắt giữ kẻ đi ô tô chở 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá 14/07/2025 16:53

Chiều 14-7, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt hai nghi phạm, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá và một số vật chứng.

Hà Văn Thìn bị bắt giữ với tang vật là 60 bánh heroin 37kg ma túy đá.

Thông tin ban đầu cho biết, sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 12-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp Công an xã Tương Dương (Nghệ An) tiến hành phá án.

Khi chiếc xe ô tô 7 chỗ do anh LVH (trú xã Châu Khê, Nghệ An) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 7A (khu vực ngã ba Khe Kiền, xã Tương Dương) thì lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Tương Dương chốt chặn, bao vây.

Trước sự nguy hiểm, manh động của nghi can, ban chuyên án phải nổ súng chỉ thiên và vây ráp, bắt gọn Hà Văn Thìn (37 tuổi, trú xã Con Cuông, Nghệ An), nghi phạm ngồi trên xe.

Tang vật ma túy "khủng" ban chuyên án thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ sau cốp xe ô tô hai bì xác rắn có chứa 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá và một số vật chứng liên quan khác. Cùng thời điểm, ban chuyên án bố trí một tổ công tác bắt giữ Vi Thanh Tú (19 tuổi, trú xã Tương Dương) - khi Tú đang điều khiển xe máy phóng nhanh theo sau xe ô tô nêu trên.

Vi Thanh Tú bị bắt giữ.

Bước đầu Thìn khai nhận, bản thân được một nhóm người ở Lào thuê đi nhận ma tuý tại khu vực Thủy điện bản Ang (thuộc xã Tương Dương) để đưa ra các tỉnh phía Bắc. Thìn thuê xe đến địa điểm quy ước tại đường biên để vận chuyển vào nội địa.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can liên quan.