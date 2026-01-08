Xe đầu kéo và xe tải va chạm trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, tài xế tử vong 08/01/2026 19:18

(PLO)- Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải vừa xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, khiến tài xế xe tải tử vong.

Chiều 8-1, trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải, khiến tài xế xe tải tử vong và hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, tại km12+990 đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, theo hướng miền Tây đi TP.HCM, đoạn qua địa phận xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô tại làn đường số 2.

Video: Va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên cao tốc.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo 29H-806.33, kéo theo rơ-moóc 29R-052.94, do tài xế Nguyễn Xuân Chính điều khiển, lưu thông trên cao tốc thì xảy ra tai nạn với xe tải biển kiểm soát 60C-263.34. Danh tính tài xế điều khiển xe tải hiện chưa được xác định

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biển số 60C-263.34 bị hư hỏng nặng. Hậu quả, tài xế xe tải đã tử vong. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng sau tai nạn. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Xuân Chính không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.