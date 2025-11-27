6 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị ùn ứ kéo dài 27/11/2025 15:44

Ngày 27-11, Đội CSGT Đường bộ số 7 (Cục CSGT – Bộ Công an), cho biết đang phối hợp các ngành chức năng điều tra làm rõ vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến sáu ô tô bị hư hỏng.

Video: Sáu ô tô va chạm trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 40 ngày 27-11, ô tô 16 chỗ 67A-003... chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi từ hướng TP.HCM về miền Tây.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa sáu ô tô. Ảnh: MXH

Khi lưu thông đến Km22+100, thuộc địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tài xế xe phát hiện phía trước có nhiều phương tiện nên giảm tốc độ di chuyển chậm.

Thấy xe phía trước giảm tốc độ, các ô tô con, xe tải, xe đầu kéo điều khiển chạy phía sau trờ tới không kịp xử lý đã va chạm mạnh vào đuôi các ô tô phía trước, khiến sáu ô tô bị hư hỏng phần đuôi và đầu.

Năm ô tô phía sau đã xử lý không kịp, va chạm vào các ô tô phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra trên làn đường số 1 của cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến các phương tiện từ TP.HCM đi miền Tây bị ùn ứ kéo dài, phải di chuyển trên làn đường số 2 và làn khẩn cấp để chạy qua khu vực.

Nhận được tin báo lực lượng Đội CSGT Đường bộ số 7 (Cục CSGT – Bộ Công an) có mặt phối hợp cơ quan chức năng điều tiết giao thông, khẩn trương giải tỏa hiện trường. Đồng thời, hướng dẫn cho các xe di chuyển lên các tốc TP.HCM - Trung Lương hướng ra quốc lộ 1 để giảm bớt ùn tắc.