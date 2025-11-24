Xe khách giường nằm cháy trơ khung lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương 24/11/2025 06:40

Sáng sớm ngày 24-11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với CSGT cao tốc TP.HCM tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra lúc rạng sáng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung, nhưng rất may toàn bộ hành khách đều kịp thời thoát xuống an toàn.

Video: Xe khách giường nằm cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Theo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 24-11, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng đường cao tốc. Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện một xe khách giường nằm đang lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM đoạn gần hướng ra xuống Tân An, thuộc địa phận phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đuôi xe.

Hiện trường chiếc xe khách bị cháy trơ khung. Ảnh: HUỲNH DU

Ngay khi nhận thấy khói và lửa bùng lên, tài xế lập tức cho xe tấp vào làn đường khẩn cấp, đồng thời hô hoán cho hành khách di chuyển xuống khỏi xe. Toàn bộ người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài, giữ được an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng và bao trùm toàn bộ phương tiện.

Lực lượng chức năng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: HUỲNH DU

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Tây Ninh nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua khu vực di chuyển chậm. Ảnh: HD

Công tác dập lửa gặp khó khăn vì đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh, kèm theo nhiều vật liệu dễ cháy trên xe. Sau gần 1 giờ nỗ lực phun nước và khống chế, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, chiếc xe đã bị cháy rụi, chỉ còn lại bộ khung kim loại biến dạng. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy.