Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm 04/10/2025 11:20

(PLO)- Xe khách biển số tỉnh Ninh Bình chở 30 người chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bốc cháy, may mắn tất cả người trên xe kịp thoát thân.

Sáng 4-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đoạn qua xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chữa cháy cố gắng dập lửa. Ảnh: AB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe khách Việt Tuấn biển số tỉnh Ninh Bình, do ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) cầm lái chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hướng từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Khi đến đoạn qua xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách bốc khói, tài xế phát hiện, lập tức điều khiển xe tấp vào lề. Lúc này, trên xe khách có khoảng 30 người.



May mắn tất cả hành khách đều thoát kịp. Chiếc xe cháy rụi trơ khung.