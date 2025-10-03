Kỷ luật 2 cán bộ đề xuất trưng dụng di tích lầu Bảo Đại làm chỗ ở 03/10/2025 22:07

(PLO)- Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì đề xuất trưng dụng biệt thự cổ làm chỗ ở cho lãnh đạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh này.

Lý do là hai người này liên quan đến việc đề xuất trưng dụng di tích lầu Bảo Đại làm nhà ở công vụ cho cán bộ; vi phạm quy định, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hình ảnh của địa phương.

Di tích lầu Bảo Đại tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như PLO đã phản ánh, ngày 7-7, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Khánh Hà hỗ trợ bố trí tạm thời hai phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt trong khu di tích biệt thự lầu Bảo Đại để làm nơi ở cho một phó giám đốc Sở VHTT&DL và một phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa, trong thời gian chuyển công tác, chưa sắp xếp, bố trí được chỗ ở ổn định.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa nhận thấy đề nghị trên chưa phù hợp, chưa đúng theo quy định. Do vậy, ngày 9-7, Trung tâm này có công văn thu hồi đề nghị trên.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, việc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa có công văn đề xuất trên là thiếu sót, chưa xin ý kiến lãnh đạo sở.