Khánh Hòa điều động, chỉ định 7 cán bộ chủ chốt 02/10/2025 11:29

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa điều động, chỉ định bảy cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành và địa phương.

Ngày 2-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định điều động, chỉ định ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải.

Điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: XH

Điều động, chỉ định ông Trần Văn Thống, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bảo An.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều động ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định, chúc mừng các cán bộ. Ảnh: XH

Tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Văn Nhựt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Tiếp nhận, điều động ông Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Điều động ông Lê Phạm Quốc Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.