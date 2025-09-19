Khánh Hòa thông tin về nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I 19/09/2025 12:35

(PLO)- Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông tin về công tác kiện toàn nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều cán bộ chủ chốt có đơn xin nghỉ.

Sáng 19-9, Tỉnh ủy Khánh Hòa họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại họp báo, ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết sau khi hợp nhất Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Đông, đến ngày 10-8, có 68/68 đảng bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội; vượt thời gian Trung ương quy định 20 ngày.

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của hai tỉnh; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2025-2030 với mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa nâng tầm phát triển, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”- ông Đông nói.

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, về số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 là 54 người. Về số lượng Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy là 14 người.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Vừa qua có một số cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có đơn xin thôi việc, Tỉnh ủy đã có báo cáo, xin ý kiến Trung ương. Đồng thời, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động họp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương cho kiện toàn nhân sự thay thế và đề xuất nhân sự tại chỗ. Các nhân sự này đều đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban tổ chức Trung ương đồng ý, cho phép địa phương kiện toàn nhân sự trước đại hội"- ông Hà thông tin.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu nhiều vấn đề được người dân quan tâm, cũng như mong muốn được tỉnh cung cấp thêm thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các công trình chào mừng, phong trào thi đua yêu nước; hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội; các vấn đề về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, công tác nhân sự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ không nhận hoa chúc mừng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đặc biệt quan tâm đến mục tiêu phát triển hai con số; kế hoạch, mục tiêu, những dự án động lực để Khánh Hòa hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030,….

Theo ông Lâm Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa, để thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không phô trương hình thức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23-9-2025.