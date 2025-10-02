Cảnh báo mạo danh mở lớp học bán trú cho người cao tuổi 02/10/2025 14:25

(PLO)- Sở Y tế Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh điều tra thông tin mạo danh đơn vị này để mở lớp học bán trú cho người cao tuổi trên địa bàn.

Ngày 2-10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản gửi Công an tỉnh, cơ quan liên quan phối hợp xử lý hành vi mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Một trang Facebook giả đăng tuyển sinh lớp học bán trú cho người cao tuổi. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 25-9, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh báo cáo việc phát hiện trang Facebook “Lớp học bán trú dành cho người cao tuổi” mạo danh tên và địa chỉ của Trung tâm tại số 78, đường 2-4, phường Bắc Nha Trang.

Khi người dân liên hệ, trang này tự xưng thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội mở lớp bán trú cho người cao tuổi là hoàn toàn sai sự thật.

Sở Y tế Khánh Hòa cho rằng đây là hành vi mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Sở Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông tin mạo danh trên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tội phạm lừa đảo; mở cao điểm tấn công, trấn áp các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng...