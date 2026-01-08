Phát hiện hơn 2 tấn dầu ăn, mỡ heo qua sử dụng chuẩn bị bán ra thị trường 08/01/2026 18:24

(PLO)- Số dầu mỡ này được thu gom lại để chuẩn bị bán ra thị trường.

Chiều 8-1, Công an xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn một vụ thu gom dầu ăn và mỡ heo đã qua sử dụng, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 7-1, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Phước Giang kiểm tra khu vực sân nhà ông PQK (59 tuổi, trú thôn Long Bàn Bắc) và phát hiện số lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng cùng nhớt thải được thu mua, tàng trữ trái quy định.

Số mỡ heo, dầu ăn đã qua sử dụng được tập kết cùng với dầu nhớt thải tại nhà ông K.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 62 can dầu ăn đã qua sử dụng, tổng khối lượng khoảng 1,57 tấn; khoảng 0,39 tấn mỡ heo đã qua sử dụng chứa trong 15 can; cùng khoảng 100 kg nhớt thải (chất thải nguy hại) đựng trong 4 can. Ngoài ra, tại hiện trường còn có nhiều can nhựa rỗng và các dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo.

Làm việc với cơ quan công an, ông K khai nhận đã thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời. Tổng trị giá tang vật ban đầu được xác định hơn 13,5 triệu đồng.

Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.