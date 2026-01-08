Mật phục trên sông giáp Campuchia bắt giữ 2 người chở pháo lậu bằng thuyền gỗ 08/01/2026 08:34

(PLO)- Nhóm này điều khiển thuyền gỗ gắn động cơ di chuyển trên sông giáp Campuchia, vận chuyển pháo lậu về nước.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hai người vận chuyển pháo lậu bằng đường sông.

Số tang vật bị bắt quả tang.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Tống Thanh Tùng (50 tuổi, trú làng Bi, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) là người cầm đầu nhóm vận chuyển, buôn bán pháo hoa nổ từ Campuchia vào Việt Nam.

Triển khai kế hoạch đấu tranh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) và Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) tổ chức mật phục tại khu vực sông Sa Thầy (đoạn qua thôn 8, xã Ia Tơi), giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tùng và Chanh cùng tang vật.

Trong quá trình mật phục, lực lượng chức năng phát hiện Tống Thanh Tùng điều khiển thuyền gỗ gắn động cơ di chuyển từ khu vực cầu Trường Thành về hướng sông Sê San. Khi đến địa phận xã Ia Tơi, Tùng cùng đồng bọn cho dừng thuyền, chuyển nhiều túi hàng nghi là pháo lên bờ để giao cho người khác.

Lực lượng chức năng ập vào bắt giữ Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài (35 tuổi, trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai), thu giữ 210 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng 357 kg. Hai người khai nhận số pháo trên có nguồn gốc từ nước ngoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.