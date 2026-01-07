Thông báo chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 TP.HCM thành Văn phòng công chứng Lê Văn An 07/01/2026 15:19

(PLO)- Văn phòng công chứng Lê Văn An kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động công chứng và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng Công chứng số 12 TP.HCM.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3646/QĐ-UBND về chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 TP.HCM thành Văn phòng công chứng Lê Văn An.

Cụ thể, Phòng Công chứng số 12 TP.HCM. Địa chỉ trụ sở: 260 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP.HCM chuyển đổi thành Văn phòng công chứng Lê Văn An (cùng địa chỉ).

Văn phòng công chứng Lê Văn An kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động công chứng và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng Công chứng số 12 TP.HCM.

Văn phòng công chứng Lê Văn An thông báo để tổ chức, cá nhân được biết.