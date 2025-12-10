Thu giữ hung khí, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng tại Lâm Đồng

Tối 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa hiện trường, trưng cầu giám định vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào chiều cùng ngày tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra tại sau một căn nhà nằm trong con hẻm đường Nguyễn Chí Thanh, phường La Gi.
Nạn nhân ở trần, mặc quần đùi bị chém rất nhiều nhát ở vùng đầu và tử vong tại chỗ trong tư thế ngồi gục đầu và được xác định là ông TĐM (50 tuổi). Hung thủ gây ra vụ án được cho là có họ hàng với nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ hung khí gây án là một cây rựa dài khoảng 50 cm.
Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân.