Công an đang giải mã những bí ẩn trong vụ TNGT do đá rơi trên đèo Đại Ninh 09/12/2025 13:13

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được phương tiện làm rơi đá trên đèo Đại Ninh khiến một nữ du khách nước ngoài tử vong.

Ngày 9-12, liên quan đến vụ xe tải làm rơi đá khiến một du khách nước ngoài tử vong tại đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc phối hợp với Công an xã Phan Sơn tiến hành truy xét.

Khu vực đèo Đại Ninh luôn có nhiều phương tiện chở vật liệu thi công Quốc lộ 28B. Ảnh: PN

Theo báo cáo nhanh, vào lúc 9 giờ ngày 8-12, Công an xã Phan Sơn nhận được thông tin xe ô tô 16 chỗ 86B-01272 do tài xế Trần Cao Minh Trí điều khiển chở một số khách du lịch người nước ngoài đi trên tuyến Quốc lộ 28B, hướng Lương Sơn - Đà Lạt.

Khi đến địa phận xã Phan Sơn thì có một xe ben chưa rõ biển số đi ngược chiều làm rơi 1 tảng đá vào đầu xe 86B-01272, trúng 2 du khách nước ngoài ngồi phía sau lái xe. Lập tức, lái xe đã quay xe về hướng Bắc Bình để đưa 2 du khách bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu.

Do vết thương ở vùng đầu quá nặng, một nữ du khách quốc tịch Nga đã tử vong, một nam du khách nước ngoài khác bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Công an xã Phan Sơn đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ kiểm tra địa bàn dọc tuyến Quốc lộ 28B nhưng chưa phát hiện được chính xác được hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Cụ thể, theo trình báo của tài xế xe 16 chỗ, sau khi xe ben để rơi tảng đá to khoảng hai bàn tay người lớn trúng xe khách đã rời khỏi hiện trường. Trong khi đó tài xế xe 16 chỗ phải di chuyển ngay để kịp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, trong ngày 8-12 đến hôm nay, lực lượng công an đã phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công điểm danh, làm việc với tài xế các xe ben để xác định phương tiện gây tai nạn nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến thời điểm hiện tại đã xác định có 6 phương tiện là xe ben hoạt động vào sáng 8-12 ở khu vực xe 16 chỗ gặp nạn.

Chiếc xe 16 chỗ không lắp camera giám sát hành trình.

Đáng chú ý là xe 16 chỗ không gắn hệ thống camera giám sát hành trình theo qui định nên gây khó khăn cho việc xác định chính xác hiện trường; phương tiện gây tai nạn.

Theo quy định, các xe khách (từ 9 chỗ trở lên) kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp camera hành trình ghi hình lái xe và cửa xe, với yêu cầu dữ liệu được truyền về cơ quan quản lý. Quy định này nhằm quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn và hỗ trợ điều tra tai nạn.

Một chuyên gia về hiện trường cho rằng việc tài xế xe khách phải tự ý di chuyển khỏi hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu dù là nhân đạo, nhưng đã phá vỡ hoàn toàn hiện trường gốc. Khi không có tọa độ chính xác, việc tìm kiếm các dấu vết phanh của cả 2 xe, hay vết sơn, vật chất từ xe ben là vô cùng khó khăn.

Một tảng đá được mô tả là không lớn xuyên thủng đầu xe và gây tử vong cho thấy lực tác động cực lớn nên cần phân tích, kiểm tra kỹ vết nứt, thủng trên xe 16 chỗ để xác định chính xác góc, lực va chạm và tốc độ tổng hợp hai xe…

Cơ quan điều tra đang triển khai trích xuất camera dọc tuyến Quốc lộ 28B, lệnh điều xe, nhật ký công trình để xác minh, làm rõ phương tiện và sự thật của vụ tai nạn.