Truy tìm xe tải làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong 08/12/2025 13:06

(PLO)- Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 28B khi nghi vấn xe tải để rơi đá xuống đầu xe khách làm một du khách nước ngoài tử vong.

Trưa 8-12, Công an xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường như tin trình báo.

Chiếc xe chở du khách gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay 8-12, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách trong đó có du khách nước ngoài lưu thông từ hướng Phan Sơn – Đà Lạt.

Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to khoảng bằng hai bàn tay người lớn từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống. Tảng đá đã làm bể kính trước xe khách và rơi trúng hai người trong xe làm một du khách nước ngoài tử vong, một người khác bị thương nặng.

Theo trình báo, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Được biết, quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường.

Tuy nhiên, đến trưa nay, nhà thầu thi công Quốc lộ 28B dù đã tập trung, điểm danh vẫn chưa xác định được phương tiện nào nghi vấn gây ra vụ tai nạn nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.