Lâm Đồng: Chuyển công an điều tra 4 vụ sai phạm đất đai, tài chính 09/12/2025 09:17

(PLO)- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chuyển bốn vụ việc liên quan đến đất đai, tài chính sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để làm rõ theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh đã thực hiện 126 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức.

Dinh I Đà Lạt nơi có dấu hiệu cấp đất chồng lấn.

Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 61,4 tỉ đồng, trong đó ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 48,5 tỉ đồng; xử lý khác 12,8 tỉ đồng, chuyển bốn vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Cấp đất chồng lấn, thất thoát tài chính

Bốn vụ việc nói trên bao gồm: một vụ tại địa bàn tỉnh Đắk Nông, một vụ tại Lâm Đồng cũ và hai vụ tại tỉnh Bình Thuận cũ.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tám trường hợp tại Dinh I. Việc cấp giấy này có dấu hiệu chồng lấn lên diện tích quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở Dinh I. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang chờ kết quả giám định để giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tại Đắk Nông là vụ việc giao đất cho 36 trường hợp không đúng đối tượng tại huyện Tuy Đức, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra.

Tại Bình Thuận cũ là vụ liên quan công tác thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng tài sản tại Ban Quản lý Công trình công cộng (Ban QLCTCC) huyện Bắc Bình. Kết luận thanh tra xác định tổng số tiền sai phạm tại đơn vị này là hơn 4,4 tỉ đồng.

Cụ thể, Ban QLCTCC đã chi thanh quyết toán công trình san ủi mặt bằng, hồ chứa cháy để làm bãi xử lý rác thải tại xã Phan Điền, Hải Ninh, Sông Lũy hơn 800 triệu đồng. Khoản chi này không đảm bảo trình tự, thủ tục và vượt định mức so với quy định.

Bãi rác do Ban QLCTCC Bắc Bình quản lý.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện trích khấu hao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung nhưng không nộp ngân sách và chưa thực hiện trích khấu hao công trình hơn 2,1 tỉ đồng…

Theo kết luận thanh tra, những hành vi nêu trên vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Vụ việc có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiến nghị xử lý nhiều tội danh

Riêng vụ cấp giấy chứng nhận hơn 2,1 ha đất ở xã Tiến Thành, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận thanh tra, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thửa đất số 19 (diện tích hơn 2,1 ha) tại xã Tiến Thành của ông LTV là trái quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết đã làm sai lệch tọa độ, cột mốc khiến diện tích được cấp sổ đỏ của ông V từ 16.800 m2 tăng thành 21.100 m2 (tăng 4.300 m2) trái quy định pháp luật.

Kết luận nêu rõ, ông NHSL nguyên là công chức địa chính xã Tiến Thành từ năm 2003 đến 2009 (sau đó là Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Phan Thiết) biết rõ ông V không phải là người khai hoang thửa đất số 19. Tuy nhiên, ông này vẫn xác nhận là người khai hoang vào năm 1991 để đề nghị cấp sổ đỏ.

Một góc bờ biển xã Tiến Thành.

Ông NHSL không xác minh, không tham mưu Chủ tịch UBND xã Tiến Thành tổ chức họp dân để lấy ý kiến về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất. Hành vi này làm tăng thêm 4.300 m2 đất được cấp sổ đỏ, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Hành vi của ông NHSL có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các cá nhân là Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, Giám đốc và viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết, Trưởng Phòng TN&MT TP Phan Thiết, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, các cá nhân trên đã chết nên Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, phối hợp rà soát, xử lý việc cấp sổ đỏ không đúng quy định và thu hồi phần thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị chỉ đạo UBND xã Tiến Thành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan công tác lưu trữ hồ sơ địa chính. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả đến mức xử lý hình sự thì chuyển cơ quan điều tra theo thẩm quyền.