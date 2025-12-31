TP.HCM: Nhiều bí thư phường, xã được điều động về đơn vị mới 31/12/2025 12:23

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao các quyết định điều động, chỉ định nhiều cán bộ chủ chốt giữ chức Bí thư Đảng ủy tại các phường, xã.

Ngày 31-12, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, phường Tân Khánh, phường Bình Dương và phường Dĩ An.

Tại xã Phú Giáo, ông Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại xã Phú Giáo, xã Phước Hoà.

Ông Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phường Tân Khánh, bà Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại phường Tân Khánh.

Ông Trần Lê Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh, được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.

Tại phường Bình Dương, ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao các quyết định về công tác cán bộ phường Bình Dương và phường Dĩ An.

Cùng dịp này, ông Nguyễn Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025-2030.