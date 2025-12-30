Giám đốc Công ty TNHH Profit cùng 2 phụ nữ buôn lậu thực phẩm chức năng hơn 40 tỉ đồng 30/12/2025 21:11

(PLO)- Tạ Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Profit cùng hai phụ nữ vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì buôn lậu thực phẩm chức năng trị giá hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Đây là thành tích trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Bính Ngọ 2026.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng xuất xứ nước ngoài tiêu thụ mạnh trên thị trường có dấu hiệu nhập lậu.

Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên, Tạ Văn Vinh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua xác minh, công an xác định Tạ Văn Vinh (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Profit (số 118/127A/23 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM), là người cầm đầu.

Vinh thuê Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Profit để hoạt động.

Nhóm này lợi dụng cơ chế thông thoáng trong kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm để buôn lậu sản phẩm của nhà sản xuất Biotech, Mutant từ châu Âu (Canada, Hungary) về Việt Nam.

Công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của Vinh. Ảnh: CA

Qua theo dõi, PC03 phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ một container hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Profit.

Lô hàng gồm các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Hydro Whey Zero (vị Chocolate, Vanilla, Strawberry) của nhà sản xuất Biotech (Hungary). Tổng trị giá khai báo của lô hàng này hơn năm tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Số thực phẩm chức năng nhập lậu trị giá hơn 40 tỉ đồng. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện từ ngày 16-4, Công ty TNHH Profit đã đăng ký tám tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada).

Do không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, các cá nhân này đã khai báo gian dối là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập lậu lô hàng có tổng trị giá hơn 40 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung và Trần Ngọc Phương Uyên. Các quyết định và lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an khám xét kho hàng của Vinh. Ảnh: CA

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các hành vi vi phạm khác liên quan. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức pháp luật, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và tích cực tố giác tội phạm.