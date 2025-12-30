Thanh niên sống lang thang thực hiện 3 vụ trộm xe máy, xe đạp rồi đi bán rẻ 30/12/2025 09:08

(PLO)- Lợi dụng sơ hở, Nguyễn Ngọc Tuấn đã liên tiếp thực hiện ba vụ trộm xe máy, xe đạp trên địa bàn phường Bình Đông, TP.HCM để lấy tiền tiêu xài rồi mang đi bán rẻ.

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (34 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, lúc 10 giờ 20 ngày 14-12-2025, tại hẻm 227 đường Liên Tỉnh 5 (phường Bình Đông), tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Bình Đông phát hiện Tuấn đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận từ cuối tháng 11-2025 đến khi bị kiểm tra đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 ngày 30-11-2025, Tuấn đi bộ đến trước nhà số 20B đường Hoàng Minh Đạo (phường Bình Đông, TP.HCM). Thấy xe máy Honda Lead màu đỏ biển số 59N1-850.72 còn cắm chìa khóa, không người trông coi, Tuấn đã lấy trộm rồi mang đến khu vực bờ kè Kênh Tàu Hũ bán cho một người đàn ông lạ mặt với giá 1,2 triệu đồng.

Công an TP.HCM hiện đang truy tìm chiếc xe Honda Lead màu đỏ là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Đến khoảng 17 giờ 40 ngày 5-12-2025, Tuấn tiếp tục trộm một xe đạp hiệu XDS RC600 tại trước nhà số 151/4A đường Liên Tỉnh 5 (phường Bình Đông). Tuấn mang xe này bán cho anh CTV (chủ cửa hàng xe đạp trên đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng) lấy 700.000 đồng. Sau đó, anh V đã bán lại xe cho khách vãng lai.

Vụ thứ ba xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 ngày 13-12-2025. Tuấn vào hẻm 100 Bùi Minh Trực (phường Bình Đông), lấy trộm xe đạp gấp hiệu FUJIX tại số nhà 100/24A. Tuấn tiếp tục bán xe này cho anh CTV với giá một triệu đồng. Hiện công an đã thu hồi được chiếc xe này.

Công an cũng truy tìm chiếc xe đạp do Tuấn trộm ở khu vực phường Bình Đông. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm hai phương tiện là vật chứng trong vụ án trộm cắp tài sản do Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện.

Vật chứng thứ nhất là xe máy Honda Lead, dung tích 124cc, màu đỏ, biển số 59N1-850.72; số khung: RLHJF450XDY139739; số máy: JF45E0271189. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Soi, ngụ TP.HCM.

Vật chứng thứ hai là xe đạp thể thao nhãn hiệu XDS RC600, khung nhôm X6 không mối hàn, màu xanh – đen. Chủ sở hữu là ông Trần Lưu Đức, ngụ TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai phát hiện các phương tiện nêu trên, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.