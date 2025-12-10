4 người trong gia đình lọt gầm xe tải, cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm 10/12/2025 14:03

(PLO)- Đêm qua tại Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn chết người trong đó có vụ cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm.

Ngày 10-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã trưng cầu giám định tử thi 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn trong đó có vụ cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm để điều tra nguyên nhân.

Vụ tai nạn tại phường La Gi.

Cụ thể, vào chiều 9-12, xe môtô do ông TTQ (58 tuổi, ngụ phường La Gi) điều khiển trên tuyến đường Nguyễn Trãi, phường La Gi thì xảy ra va chạm với xe tải. Người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi để cấp cứu nhưng ông Q không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Đến tối 9-12, tại Km 1639 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển số tỉnh Khánh Hòa xảy ra va chạm với xe máy do ông Tạ Văn Đức (57 tuổi ngụ xã Phan Rí Cửa) điều khiển.

Vụ tai nạn tại xã Bắc Bình đêm 9-12.

Thời điểm va chạm trên xe máy ông Đức có chở bà Huỳnh Thị Loan cùng hai cháu nhỏ là TMS (7 tuổi) và cháu TTP (2 tuổi).

Vụ va chạm khiến xe máy bị kẹt trước đầu xe tải, bốn người người trên xe máy đều bị thương do lọt gầm xe tải và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu nhưng bé 2 tuổi đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, bốn người đi trên xe máy đều là người trong gia đình.