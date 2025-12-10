Vết nứt trên đèo D’Ran phát triển, dự kiến hôm nay chỉ thông xe 1 chiều 10/12/2025 09:42

(PLO)- Hiện nay còn 2 điểm sạt lở tại Khánh Hòa và Lâm Đồng, trong đó vết nứt trên đèo D’Ran đang được khắc phục, sẽ thông xe 1 chiều trong hôm nay.

Ngày 10-12, Cục Đường bộ Việt Nam xác nhận đến chiều tối 9-12 các điểm tắc đường trên quốc lộ do Trung ương quản lý đã được khắc phục hoàn toàn, giao thông thông suốt sau ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Các đơn vị đang khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở.

Tuy nhiên, đối với các quốc lộ do địa phương quản lý, hiện vẫn còn 2 vị trí tắc đường trong đó có vết nứt trên đèo D’Ran xuất hiện mấy ngày qua đang được triển khai khắc phục.

Cụ thể, tại Khánh Hòa, còn 1 điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C tại Km44+410, khối lượng đá rơi lớn khiến thời gian thi công kéo dài. Dự kiến ngày 12-12 thông xe 1 chiều. Hiện cấm toàn bộ phương tiện lên đèo Khánh Lê; tổ chức phân luồng phương tiện từ Nha Trang đi Đà Lạt theo 2 hướng: Hướng 1 từ Quốc lộ 1 – Quốc lộ 27 – cao tốc Liên Khương – Prenn và hướng 2 từ Quốc lộ 1 – Quốc lộ 26 – Quốc lộ 27.

Một vết nứt trên mặt đường đèo D'Ran. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại Lâm Đồng, còn 1 điểm sạt lở trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’Ran từ Km262+400 đến Km262+530. Sở Xây dựng tỉnh đang khắc phục, do mưa phức tạp, đặc biệt là vết nứt trên đèo D’Ran phát triển nên dự kiến trong ngày hôm nay (10-12) chỉ mới thông xe 1 chiều và ngày 15-12 cơ bản hoàn thành để thông xe 2 chiều. Địa phương đã tổ chức phân luồng qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725.

Ngoài vết nứt mặt đường, vết nứt trên đồi được đánh giá là rất nguy hiểm. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì công tác chỉ đạo đối với các Khu Quản lý đường bộ và sẵn sàng điều chuyển vật tư, thiết bị khi địa phương yêu cầu, nhằm bảo đảm giao thông được khôi phục nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.