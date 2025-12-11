Đánh nhau chưa đã, rủ rê 20 người mang hung khí hỗn chiến 11/12/2025 15:31

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng khởi tố sáu bị can trong hai nhóm hơn 20 người hẹn nhau mang hung khí hỗn chiến.

Ngày 11-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Chí Khiêm (19 tuổi, ngụ thôn Trung Hòa, xã Đức Phú, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đánh nhau chưa đã, rủ rê thêm 20 người mang hung khí hỗn chiến. Ảnh: CA

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can: Nguyễn Tiến Long, Đỗ Ung Nho Nga, Nguyễn Phan Thanh Bảo, Nguyễn Văn Lập, Trần Đăng Hiếu (cùng ngụ TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, chỉ từ mâu thuẫn bột phát qua tin nhắn, chiều 12-9, Hiếu đã hẹn LAK (16 tuổi) đánh nhau tại tuyến đường Việt Hàn (thôn An Lương, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng).

Cả hai sau đó rủ rê thêm nhiều bạn học và thanh thiếu niên ngoài xã hội tham gia, hình thành hai nhóm đối đầu với tổng cộng hơn 20 người, vào sáng 13-9. Khiêm tham gia nhóm của Hiếu.

Khi đối đầu, nhóm của Hiếu dùng thanh sắt nhặt ven đường tấn công nhóm đối phương. Ngoài ra, một thành viên trong nhóm dùng súng dí vào đầu đe doạ đối phương.

Riêng Khiêm, do từng có mâu thuẫn với một thành viên trong nhóm đối phương nên đã tự chuẩn bị một con dao giấu trong người.

Khi "đồng đội" đang tấn công đối phương, Khiêm lao vào chém và làm một người bị thương.

Diễn biến vụ việc trong tình trạng hỗn loạn, rất đông học sinh đứng xem và một số dùng điện thoại quay video.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, giám định thương tích, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.