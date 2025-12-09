Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng: Tập trung tối đa cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc 09/12/2025 13:19

(PLO)- Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tập trung tối đa cứu chữa các nạn nhân bị thương, tạo mọi điều kiện để gia đình đưa thi thể nạn nhân tử vong về quê lo hậu sự.

Sáng 9-12, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Công an TP và các đơn vị đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Lãnh đạo TP thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: TN

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, sau vụ tai nạn bệnh viện tiếp nhận 10 nạn nhân, trong đó có 2 bệnh nhân chỉ bị choáng và trầy xước nhẹ nên không nhập viện.

Trong 8 bệnh nhân nhập viện, bà Trần Thị Vinh (51 tuổi) bị thương nặng không qua khỏi, hai bệnh nhân nặng khác đã được chuyển mổ cấp cứu, còn lại đang được điều trị nội khoa, theo dõi.

Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận thông tin, các lực lượng công an TP đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do xe ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn và không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm phía sau xe ô tô đầu kéo.

Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo nguyên nhân ban đầu vụ việc. Ảnh: TN

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu bệnh viện và các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y tế, bác sĩ, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân.

Đồng thời, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng, cũng như chăm sóc các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.