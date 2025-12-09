Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên cao tốc khiến gia đình đi đám cưới gặp nạn 09/12/2025 12:52

(PLO)- Trên Fanpage Cục CSGT đã đăng tải thông tin về nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến gia đình đi đám cưới có bốn người tử vong, bảy người bị thương.

Sáng 9-12, trang Fanpage Cục CSGT đăng thông tin về vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến bốn người tử vong, bảy người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu do tài xế thiếu quan sát, đâm vào đuôi xe đầu kéo. Ảnh: CA

Theo đó, vào 4 giờ 12 phút (ngày 9-12), tại Km 71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách 16 chỗ 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, ngụ Ninh Bình) cầm lái, chở trên xe 12 hành khách và xe đầu kéo.

Xe khách chạy hướng Nam – Bắc, va chạm với ô tô đầu kéo 15C-360.35 kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn làm ba hành khách trên xe 29B-081.62 chết tại chỗ, tám người bị thương (một người tử vong tại bệnh viện), hai xe bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu nhận định, do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ dẫn đến tông vào phía đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Theo Cục CSGT, cả tài xế và hành khách trên xe không thắt dây đai an toàn.

CSGT xác định cả tài xế và hành khách không thắt dây an toàn. Ảnh: Cục CSGT

“Ngoài ra, tài xế xe khách 29B-081.62 sẽ đối mặt với trách nhiệm hình sự khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của mình gây nên” - Fanpage viết.

Theo các nạn nhân, toàn bộ người bị thương trong cùng một gia đình đi đám cưới ở Lâm Đồng, trên đường về lại Ninh Bình thì gặp nạn.