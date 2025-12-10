Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tài xế lái xe quá giờ quy định 10/12/2025 09:25

(PLO)- Tài xế xe khách trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lái xe quá giờ quy định nhưng không thể xử lý vi phạm do hạ tầng không đáp ứng yêu cầu còn tài xế xe đầu kéo dương tính với chất ma túy.

Sáng 10-12, ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tài xế xe khách lái xe quá giờ quy định. Ảnh: Cục CSGT

Theo ông Khoa, đến nay tình hình sức khoẻ các nạn nhân tương đối ổn, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với 4 nạn nhân tử vong (tại hiện trường 3 người và tại bệnh viện 1 người), lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình chuyển về quê lo hậu sự trong đêm qua.

Trong diễn biến liên quan, tối 9-12 Cục CSGT có thông tin thêm về vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Công an xác định tài xế xe khách Phạm Văn Kiều đã điều khiển phương tiện xe khách liên tục trong thời gian 5 giờ, quá thời gian lái xe theo quy định. Hành trình kéo dài từ Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, qua Khánh Hoà và về đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì gặp tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN

Cả lái xe và hành khách trên xe không thắt dây đai an toàn, dẫn đến hậu quả khi va chạm xảy ra 2 người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ; 1 người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo Bùi Mạnh Th dương tính với chất ma túy.

Cũng theo Cục CSGT, tài xế Phạm Văn Kiều đã lái xe 5 giờ liên tục, nhưng không thể thể xử lý hành vi điều khiển quá thời gian quy định khi đi trên các tuyến cao tốc, khi hạ tầng không đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên nạn nhân. Ảnh: TN

Cụ thể, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 131,5 km, theo quy hoạch có 6 trạm dừng nghỉ cho hai chiều đường, nhưng hiện nay toàn tuyến không có trạm dừng nghỉ.