Nguyên cán bộ phường chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng khi thẩm định hồ sơ đất đai 30/12/2025 12:21

(PLO)- Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, Nguyễn Thanh Tuấn đã chiếm đoạt tiền của một công dân.

Ngày 30-12, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi; thường trú tại tổ 8, khu Hồng Hà 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: CAQN

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Tuấn nguyên là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian công tác, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, Nguyễn Thanh Tuấn đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 806.800.000 đồng của một công dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.