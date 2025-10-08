2 cán bộ phường ở Huế bị bắt về tội nhận hối lộ 08/10/2025 18:02

(PLO)- Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ phường Thuận Hóa, TP Huế để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai cán bộ đang công tác tại phường Thuận Hóa để điều tra tội nhận hối lộ.

Hai bị can bị bắt tạm giam gồm: Dương Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND phường Thuận Hóa và Hoàng Văn Thắng, Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị thuộc UBND phường Thuận Hóa.

Được biết, ông Khoa nguyên là Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội (cũ), còn ông Thắng nguyên là cán bộ cũng của phường này. Hành vi phạm tội của hai bị can được xác định xảy ra trong thời gian công tác tại UBND phường Phú Hội (cũ).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.