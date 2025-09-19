Cựu phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trảng Bom lãnh án vì nhận hối lộ 19/09/2025 18:30

(PLO)- Cựu phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trảng Bom (cũ), Đồng Nai, lãnh 3 năm tù do có hành vi nhận hơn 100 triệu đồng từ phó tổng giám đốc một công ty thẩm định giá.

Ngày 19-9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Công Cường, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai về tội đưa hối lộ và bị cáo Nguyễn Đình Thành, cựu phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trảng Bom (cũ) về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, hai bị cáo có quen biết với nhau. Ngày 30-11-2023, Cường nhắn tin qua nhờ chấp hành viên Thành giúp đỡ cho Công ty được ký hợp đồng thực hiện thẩm định giá tài sản do Chi cục THADS huyện Trảng Bom kê biên bán đấu giá.

Bị cáo Thành đồng ý và báo cho Cường biết hiện đang có hồ sơ do Chi cục THADS TP Biên Hòa ủy thác với giá trị tài sản lớn. Thành sẽ để cho công ty của Cường thẩm định giá và Cường sẽ trích lại 50% giá trị hợp đồng cho Thành.

Bị cáo Nguyễn Đình Thành (trái) và Lê Công Cường nghe HĐXX tuyên án

Ngày 12-12-2023, Nguyễn Đình Thành được Chi cục THADS huyện Trảng Bom phân công tổ chức thi hành án đối với thửa đất tổng diện tích hơn 12.000 m2 và tài sản trên đất tại huyện Trảng Bom.

Do có thoả thuận từ trước nên bị cáo Thành đã không thực hiện theo trình tự lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản mà tạo điều kiện để Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai được ký hợp đồng.

Sau khi có Chứng thư thẩm định giá, Chi cục THADS huyện Trảng Bom đã thanh lý hợp đồng và thanh toán cho công ty số tiền gần 220 triệu đồng.

Lúc này, bị cáo Thành thông báo cho Cường biết chi lại tiền cho mình. Sau đó, Cường đã đưa cho Thành số tiền hơn 100 triệu đồng.

Khoảng 1 năm sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Công Cường và Nguyễn Đình Thành.

Sau đó, VKSND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên toà xét xử, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và ăn năn hối cải, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Cường 1 năm tù về tội đưa hối lộ, bị cáo Thành 3 năm tù về tội nhận hối lộ.