Chi tiết số tiền đưa, nhận, môi giới hối lộ trong vụ án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 12/09/2025 17:02

(PLO)- VKSND Tối cao đã xác định cụ thể số tiền các cựu thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư... đưa, nhận, môi giới hối lộ trong vụ án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng...

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Trong đó, VKSND Tối cao xác định cụ thể số tiền mà từng bị can đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để chạy án.

Cụ thể, ông Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trong đó, có hai vụ án ông Phạm Việt Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ nên đã trả lại 550 triệu đồng.

Ông Lê Phước Thạnh, phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (thuộc VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng), trực tiếp nhận hối lộ 400 triệu đồng, để đề xuất cấp trên ban hành kháng nghị liên quan một vụ án kinh doanh thương mại.

Ngoài ra, ông Lê Phước Thạnh còn môi giới hối lộ trong hai vụ án với tổng cộng 3,5 tỉ đồng liên quan vụ án kinh doanh thương mại của Công ty K-Homes tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã thông qua môi giới, nhận hối lộ tổng cộng 220 triệu đồng trong hai vụ án.

Ông Nguyễn Tấn Đức, cựu chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, thông qua môi giới nhận hối lộ tổng cộng 315 triệu đồng.

Trong đó, ông Đức nhận hối lộ 45 triệu đồng để ban hành quyết định hoãn phiên tòa; nhận hối lộ 270 triệu đồng để giúp các bị cáo được hưởng án treo, được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

Ông Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng phạm với Nguyễn Tấn Đức về hành vi nhận hối lộ 270 triệu đồng để xét xử giúp các bị cáo được hưởng án treo. Ở vụ án này, ông Tú hưởng lợi 40 triệu đồng.

TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai, nơi cựu chánh án đưa hối lộ để chạy án. Ảnh: LK

Ông Nguyễn Xuân Hưng, cựu chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai, thông qua môi giới đã đưa hối lộ 350 triệu đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm.

Bà Nguyễn Thị Nga, cựu phó Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã môi giới hối lộ trong 15 vụ án, tổng cộng hơn 8,6 tỉ đồng.

Trong đó, có hai vụ án bà Nguyễn Thị Nga không liên hệ được với người có thẩm quyền nên đã trả lại 3,5 tỉ đồng cho người đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Hữu Thanh, cựu phó Phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, môi giới hối lộ hơn 1,5 tỉ đồng để nhờ xét xử giúp các bị cáo được hưởng án treo, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huy Cẩn, cựu phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao, môi giới hối lộ 1,5 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu trưởng Phòng Hành chính - Tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã môi giới hối lộ trong tổng số tiền 900 triệu đồng để tác động đến ba vụ án. Trong đó, bà Phương đã trả lại người đưa hối lộ 270 triệu đồng, hưởng lợi 300 triệu đồng.

Ông Trịnh Ninh Bình, cựu trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã môi giới hối lộ trong ba vụ án với tổng cộng 900 triệu đồng, hưởng lợi 60 triệu đồng.

Ông Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 1 - TP Huế), đã liên hệ, yêu cầu chuyển 250 triệu đồng qua môi giới để nhờ người có thẩm quyền trả lại vật chứng là tài sản của người thân.

Bà Bùi Thị Phương, cựu thư ký Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị môi giới hối lộ 135 triệu đồng, hưởng lợi 15 triệu đồng.

Các cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt tạm giam.Ảnh: TT

Ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes, bị đơn trong các vụ án kinh doanh thương mại, đã trực tiếp đưa hối lộ hoặc qua môi giới đưa hối lộ tổng cộng 4,2 tỉ đồng.

Cựu luật sư Nguyễn Ngọc Anh đã thông qua trung gian môi giới hối lộ 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Anh còn đưa hối lộ 800 triệu đồng để nhờ người có thẩm quyền tại TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) xét xử phúc thẩm sửa một bản án dân sự tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũ.

Cựu luật sư Hoàng Kiến An thông qua trung gian, đưa hối lộ tổng số tiền 880 triệu đồng để tác động đến hai vụ án.

Cựu luật sư Nguyễn Đình Bảo đã môi giới hối lộ trong hai vụ án với tổng cộng 820 triệu đồng, hưởng lợi 140 triệu đồng.

Ông Tô Thành Trung, cựu chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk môi giới hối lộ 300 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Ông Đỗ Đăng Thủy, nhân viên lái xe VKSND huyện Buôn Đôn cũ, tỉnh Đắk Lắk, môi giới hối lộ 680 triệu đồng, hưởng lợi 260 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Vy, bị cáo trong vụ án hình sự ở Đắk Lắk, hai lần đưa hối lộ với tổng số tiền 840 triệu đồng để chạy án treo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên đơn trong vụ án dân sự đã trực tiếp đưa hối lộ 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, là bị cáo trong vụ án hình sự ở Đắk Lắk đã đưa hối lộ 180 triệu đồng để nhờ xét xử cho hưởng án treo.

Bà Trần Thị Thu Huyền (người thân của một bị cáo trong vụ án hình sự), đưa hối lộ 150 triệu đồng để nhờ xét xử giảm hình phạt tù cho người thân.

Ông Phạm Thanh Cường, kinh doanh tự do, môi giới hối lộ 780 triệu đồng, để nhờ xét xử cho bị cáo vụ đánh bạc ở Đắk Lắk được hưởng án treo.

Ông Trần Văn Lợi (lao động tự do) đã môi giới hối lộ trong ba vụ án với tổng số tiền 750 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Ông Võ Trường Giang, nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (Đắk Lắk) đã môi giới hối lộ trong hai vụ án với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Ông Dương Quốc Thi, kinh doanh tự do, môi giới hối lộ 300 triệu đồng, hưởng lợi 10 triệu đồng.

Bà Hoàng Thị Sung, lao động tự do, môi giới hối lộ số tiền 60 triệu đồng để nhờ hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ở Đắk Lắk.