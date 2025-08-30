Vụ án ở TAND Cấp cao Đà Nẵng: Lộ cách thức giao dịch của bà trùm môi giới hối lộ 30/08/2025 09:29

(PLO)- “Trả nợ” là từ nhiều bị can trong vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ghi trong giao dịch chuyển tiền, thực chất là tiền "chạy án".

Kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao trong vụ án đưa - nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao Đà Nẵng xác định bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, của tòa này đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỉ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Nhiều giao dịch chuyển tiền chạy án liên quan bà Nga đều núp bóng dưới hình thức "trả nợ".

Không môi giới "chạy án" thì giúp đòi đất

“Trả nợ em vào tài khoản này nhé” là tin nhắn của bị can Nguyễn Thị Nga gửi cho bị can Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế (nay là TAND khu vực 1, TP Huế) trong vụ môi giới hối lộ 250 triệu đồng.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, hành vi môi giới hối lộ của bà Nga, ông Nam liên quan đến bản án hình sự phúc thẩm ngày 27-8-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định: bản án hình sự sơ thẩm ngày 29-11-2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Lê Trang Mỹ Dung 20 năm tù, Dương Hồng Thái (chồng bị cáo Dung) tử hình cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, xin trả lại thửa đất bị tịch thu.

Do có mối quan hệ họ hàng thân thích với bị cáo Dung nên ông Nam nhận lời giúp và liên hệ với bà Nga. Bà Nga trả lời không giúp giảm nhẹ hình phạt được.

Về sau, ông Nam tiếp tục liên hệ, nhờ bà Nga giúp trả lại thửa đất bị tịch thu cho bị cáo Dung khi xử phúc thẩm vụ án trên.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 22-5-2024, bà Nga nhắn tin số tài khoản ngân hàng cho ông Nam với nội dung: “Anh trả nợ em vào tài khoản này nhé!”. Ông Nam nhắn lại “OK em, có chi chiều hoặc chậm lắm là ngày mai em hi…”.

Sau đó, ông Nam nhắn số tài khoản của bà Nga cho người liên quan chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản của bà này.

Tháng 11-2024, để bảo đảm việc thi hành án nên bị cáo Dung không được trả lại đất, vì vậy bà này gửi đơn tố cáo những người liên quan.

Tiền chạy án núp bóng "trả nợ"

Cách làm tương tự cũng được thực hiện trong vụ án đưa hối lộ của bị can Hoàng Kiến An (TP Huế). Cụ thể, khi thực hiện hành vi môi giới hối lộ 70 triệu đồng liên quan vụ án tranh chấp tài sản thừa kế tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) năm 2023, bà Nga cũng nhắn tin yêu cầu luật sư khi chuyển tiền phải ghi nội dung là "trả nợ".

Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, nơi có ba cựu thẩm phán liên quan vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: T.T

Ngày 5-10-2023, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông HV. Sau đó, bị đơn vụ án là ông HQ kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông HV liên hệ, nhờ luật sư Hoàng Kiến An làm đại diện theo ủy quyền, tham gia giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Ông Hoàng Kiến An liên hệ, nhờ bà Nga tác động đến tòa án cấp phúc thẩm để giữ y án sơ thẩm. Bà Nga đồng ý và nói phải mất một khoản tiền.

Sau đó, bà Nga và ông An thống nhất 100 triệu đồng để tác động tòa tuyên y án sơ thẩm theo đề nghị của ông HV.

Ngày 8-1-2024, bà Nga nhắn tin số tài khoản của mình cho ông Hoàng Kiến An và dặn ghi nội dung "trả nợ" tiền cho mình. Ngày 9-1-2024, sau khi nhận 80 triệu đồng từ ông HV, ông Hoàng Kiến An chuyển 75 triệu đồng cho bà Nga và chụp ảnh màn hình điện thoại giao dịch thành công, gửi cho bà này biết.

Bản án dân sự phúc thẩm ngày 16-1-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông HV, không chấp nhận kháng cáo của ông HQ, y án sơ thẩm.

Sau khi nhận được bản án phúc thẩm, ngày 3-2-2024, ông Hoàng Kiến An tiếp tục chuyển cho bà Nga 5 triệu đồng. Tổng cộng, ông An đã chuyển cho bà Nga 80 triệu đồng, còn 20 triệu đồng theo thỏa thuận chưa chuyển.

Cũng theo kết luận điều tra, trong vụ án giúp nhiều bị cáo phạm tội đánh bạc hưởng án treo liên quan bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, bà Nga bị cáo buộc môi giới hối lộ 400 triệu đồng.

Trong đó, bà Nga nhận 200 triệu đồng của ông Vũ Văn Tú, nhận 200 triệu đồng của ông Hoàng Kim Khánh, đều là cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, ngày 22-5-2024, ông Vũ Văn Tú sử dụng tài khoản của vợ, chuyển cho bà Nga 200 triệu đồng và cũng ghi nội dung: “A Tu tra no”.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cáo buộc bị can Nga nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỉ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành.

Trong đó, bà Nga nhận môi giới 2,9 tỉ đồng của ông Dương Anh Sơn để giúp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Công ty K-Homes đối với các bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa tại TAND Tối cao.

Bà Nga cũng bị cáo buộc nhận môi giới hối lộ 1,5 tỉ đồng của ông Nguyễn Hữu Thanh, cựu Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, để nhờ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho bốn bị cáo được hưởng án treo khi xử phúc thẩm.