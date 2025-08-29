Vụ án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Vợ xử án, chồng chạy án 29/08/2025 10:45

(PLO)- Trong số 20 vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có vụ vợ xử án, chồng là chánh án tòa huyện, chạy án để giữ y án vợ đã tuyên.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bị can Nguyễn Xuân Hưng (cựu chánh án TAND huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) đã có hành vi đưa hối lộ 350 triệu đồng.

Vợ xử án, chồng chạy án

Cùng vụ án này, bị can Trịnh Ninh Bình (cựu trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc môi giới hối lộ 350 triệu đồng; bị can Nguyễn Thị Nga, cựu phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc môi giới hối lộ 300 triệu đồng; bị can Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 100 triệu đồng.

Trụ sở TAND huyện Đắk Đoa (cũ), nơi ông Hưng từng công tác. Ảnh: LK

Số tiền các bị cáo chung chi nói trên được xác định liên quan đến Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2024 của TAND tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra, năm 2023, bà ĐTTH, thẩm phán TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai được phân công làm chủ tọa, xét xử một vụ án dân sự trên địa bàn. Nguyên đơn vụ kiện là bà PTB, bị đơn là ông TQK.

Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24-4-2023 do bà H làm chủ tọa đã tuyên: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà PTB.

Nguyên đơn sau đó kháng cáo. Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2024 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà B, buộc ông K và một số người liên quan phải trả lại diện tích 154,2 m2 đất trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không đồng ý với bản án phúc thẩm, bị đơn có đơn đề nghị giám đốc thẩm đề nghị hủy bản án nói trên của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Khoảng đầu tháng 6-2024, ông Nguyễn Xuân Hưng, lúc đó là chánh án TAND huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai liên hệ với ông Trịnh Ninh Bình, lúc đó là trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, để nhờ giúp theo hướng: Hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo kết quả điều tra, ông Hưng nhờ ông Bình can thiệp vì sợ bản án sơ thẩm bị hủy sẽ ảnh hưởng đến vợ mình (tức thẩm phán ĐTTH).

Sau khi nhận lời giúp đỡ, ngày 7-6-2024, ông Bình mời bà Nga đến phòng làm việc của mình ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và đặt vấn đề nhờ bà này giúp ông Hưng.

Bà Nga sau đó đồng ý giúp và dặn ông Bình chuẩn bị 250 triệu đồng. Ông Bình tiếp tục dặn ông Hưng chuyển cho mình 320 triệu đồng.

Ngày 13-6-2024, ông Hưng chuyển vào tài khoản của ông Bình 320 triệu đồng. Cùng ngày, ông Bình nhận được tin nhắn của bà Nga với nội dung: “Việc đã ok rồi". Bình nhắn lại tin cho Nga : "Xúc tiến nhé, anh cầm đây rồi".

Cũng theo điều tra, từ ngày 17 đến ngày 19-8, ông Bình chuyển cho bà Nga tổng cộng 250 triệu đồng.

Bà Nga sau đó đến phòng làm việc của ông Phạm Việt Cường, lúc đó là phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để nhờ giúp ông Bình và được đồng ý.

Bản án đúng theo mục đích chi tiền của người chạy án

Khi nhận được tiền do ông Bình chuyển, bà Nga cầm 100 triệu đồng (tiền bà Nga có sẵn) đưa cho ông Phạm Việt Cường.

Ngày 21-6-2024, ông Phạm Việt Cường ký Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 19/2024/KN-DS (của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), với nội dung: “Đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2023 của TAND tỉnh Gia Lai và giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24-4-2023 của TAND TP Pleiku".

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tuy nhiên, bà Nga biết quan điểm của HĐXX giám đốc thẩm là hủy bản án phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại (không chấp nhận giữ y án sơ thẩm) nên đã nói đưa thêm tiền. Ông Bình sau đó thông báo để ông Hưng chuyển thêm 30 triệu đồng cho mình.

Ngày 16-7-2024, ông Hưng tiếp tục chuyển khoản cho ông Bình 30 triệu đồng. Sau đó, ông Bình, bà Nga tiếp tục đưa tiền cho một số người liên quan khác nhằm tác động theo hướng hủy án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm.

Ngày 13-8-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định giám đốc thẩm số 59/2024/DS-GĐT, không chấp nhận Kháng nghị số 19/2024/KN-DS ngày 21-6-2024; hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18-12-2023 của TAND tỉnh Gia Lai để xét xử phúc thẩm lại.

Ngày 13-1-2025, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm vụ án trên (Bản án dân sự phúc thẩm lần hai, số 05/2025/DS-PT), tuyên: Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà PTB; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24-4-2023 của TAND TP Pleiku.

Như vậy, bản án phúc thẩm lần hai của TAND tỉnh Gia Lai đã đúng với mục đích chi 350 triệu đồng của ông Hưng.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, quá trình điều tra, các bị can: Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Xuân Hưng và Trịnh Ninh Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai các bị can phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập. Quá trình điều tra, bị can Trịnh Ninh Bình đã nộp lại 50 triệu đồng do phạm tội mà có cho Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.