Vụ án ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: “Chạy án" cho con rồi lại “chạy án" cho mình 27/08/2025 05:45

(PLO)- Liên quan vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, một phụ nữ quê Gia Lai chi 600 triệu đồng chạy án cho bà và hai con trai.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính tư pháp Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhận tiền của một phụ nữ ở Gia Lai để giúp người này trong hai vụ án hình sự.

Chi 300 triệu đồng để “chạy” án treo

Theo điều tra, tháng 2-2023, bà Khổng Thị Lan (57 tuổi) cùng nhiều người khác bị bắt quả tang khi đang đánh bạc ở tỉnh Gia Lai.

Ảnh minh họa

Ngày 22-8-2023, VKSND tỉnh Gia Lai truy tố bà Lan tội đánh bạc, theo điểm b khoản 2, Điều 321, BLHS và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để xét xử.

Giữa tháng 12-2023, em gái bà Lan là bà KTH gọi điện, nhờ bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, liên hệ TAND tỉnh Gia Lai để giúp giảm nhẹ hình phạt cho bà Lan.

Bà Phương đồng ý giúp và liên hệ ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, để đặt vấn đề. Ông Cường nói không thân thiết với lãnh đạo TAND tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, ông Cường dặn nếu bà Lan không được hưởng án treo thì kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Khi đó, ông Cường sẽ xét xử phúc thẩm giúp bà Lan hưởng án treo.

Sau đó, bà Phương gọi điện báo cho bà H đã liên hệ giúp bà Lan được hưởng án treo với chi phí 300 triệu đồng và nhắn tin địa chỉ nhà riêng cho bà H.

Cuối tháng 12-2023, sau khi vay mượn được 300 triệu đồng, bà Lan đem tiền đến nhà riêng đưa cho bà Phương. Sau khi nhận tiền, bà Phương đưa 100 triệu đồng cho ông Cường.

Bản án hình sự sơ thẩm ngày 19-1-2024 của TAND tỉnh Gia Lai phạt bị cáo Khổng Thị Lan 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Do các bị cáo kháng cáo nên hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử phúc thẩm. Sau đó, ông Phạm Việt Cường làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án đối với bị cáo Lan.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao xác định trong vụ án này, ông Phạm Việt Cường nhận hối lộ 100 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Minh Phương môi giới hối lộ 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ông Cường, bà Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, thời điểm phát sinh cuộc gọi, nội dung tin nhắn cùng các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập.

Từng chạy án cho con

Như PLO đã phản ánh, trước khi chạy án cho mình, bà Lan từng chi tiền để "chạy" xin giảm án cho hai con trai trong vụ án giết người.

Hình ảnh lực lượng Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao xuất hiện tại TAND Cấp cao Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Cụ thể, bản án hình sự sơ thẩm ngày 19-5-2023 của TAND tỉnh Gia Lai phạt Phạm Thành Chung 12 năm tù, Phạm Văn Dũng 7 năm tù cùng tội giết người.

Hai bị cáo trên đều là con trai của bà Khổng Thị Lan. Đầu tháng 8-2023, bà Lan cùng người thân đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nộp tài liệu, xin giảm nhẹ hình phạt cho hai con.

Tại đây, bà Lan cũng gặp, nhờ bà Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giúp xin giảm nhẹ hình phạt cho hai con của mình. Bà Phương đồng ý và yêu cầu bà Lan đưa 300 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ông Phạm Việt Cường, Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Biết ông Cường được phân công làm chủ toạ phiên tòa phúc thẩm, bà Phương đến phòng làm việc gặp, nhờ ông Cường xử giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo trên.

Sau khi được ông Cường đồng ý, bà Phương thông báo cho bà Lan biết và yêu cầu đưa tiền. Khoảng 5 giờ ngày 24-8-2023, bà Lan cùng em gái của mình là bà H đến gặp, đưa bà Phương 200 triệu đồng và xin giảm 100 triệu đồng.

Sau khi nhận 200 triệu đồng, bà Phương đưa số tài khoản của mình và yêu cầu chị em bà Lan phải chuyển thêm 100 triệu đồng. Cùng ngày, người thân bà Lan chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của bà Phương.

Sau khi nhận đủ tiền, bà Phương chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản của ông Phạm Việt Cường và giữ lại 80 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bản án hình sự phúc thẩm ngày 25-8-2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Thành Chung từ 12 năm xuống còn 10 năm tù, bị cáo Phạm Văn Dũng được giảm án từ 7 năm xuống còn 5 năm tù.

Ở vụ án này, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao nhận định bà Phương có hành vi môi giới hối lộ 300 triệu đồng; ông Phạm Việt Cường nhận hối lộ 220 triệu đồng.

Theo Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, quá trình điều tra,bà Lan và em gái thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực. Mặt khác, họ đều có đơn tố giác tội phạm, đều có thân nhân hoặc trực tiếp là bị can, bị cáo trong vụ án khác…nên không xử lý về hình sự.