Điều tra vụ đương sự đưa hối lộ rồi đòi tiền Phó chánh án tòa cấp cao 24/08/2025 17:10

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang làm rõ việc một đương sự đưa hối lộ sau đó đòi tiền Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), ông Phạm Việt Cường (cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận hối lộ 400 triệu đồng của một đương sự.

Đưa hối lộ 400 triệu đồng để giữ y án sơ thẩm

Theo kết quả điều tra, trước đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà khởi kiện ông NTA và bà ĐTN trong vụ kiện: Tranh chấp đề nghị công nhận tài sản thuộc sở hữu chung theo phần, tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vô hiệu.

Người có quyền lợi liên quan trong vụ kiện là bà TTXT (người mua đất). Tài sản liên quan vụ kiện là thửa đất số B5-07 và thửa đất số 08-B5, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 30-5-2022, TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ), TP Đà Nẵng có bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà; tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông NTA và bà ĐTN với bà TTXT vô hiệu.

Tòa cũng công nhận quyền sở hữu chung theo phần của bà Hà đối với hai thửa đất liên quan. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bà TTXT và phía bị đơn cùng kháng cáo.

Trước khi TAND TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, bà Hà đến phòng làm việc của ông Phạm Việt Cường (lúc đó là Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), nhờ ông này giúp giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.

Ông Cường nhận trước 100 triệu đồng của bà Hà và đồng ý giúp khi vụ án được xét xử giám đốc thẩm.

Ngày 24-9-2022 TAND TP Đà Nẵng ban hành bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-PT; tuyên sửa toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà.

Sau đó, bà Hà có đơn đề nghị giám đốc thẩm và mang theo 200 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Cường ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Tại đây, bà Hà nhờ ông Cường xét xử giám đốc thẩm theo hướng: Hủy bản án dân sự phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn trong vụ án của bà Hà.

Ông Cường đồng ý giúp và nhận 200 triệu đồng. Khi ông Cường hỏi còn lo thêm được bao nhiêu thì bà Hà hẹn đầu tháng 1-2023 sẽ đưa thêm. Sau đó, bà Hà tiếp tục đến phòng làm việc của ông Cường đưa thêm 100 triệu đồng.

Ngày 16-1-2023, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng huỷ bản án phúc thẩm số 83/2022/DS-PT ngày 24-9-2022, giữ nguyên bản án sơ thẩm liên quan vụ kiện của bà Hà.

Ông Phạm Việt Cường sau đó được phân công là thẩm phán, Chủ toạ phiên toà giám đốc thẩm vụ kiện của bà Hà.

Ngày 7-4-2023, TAND Cấp cao có quyết định giám đốc thẩm số 15/2023/DS-GĐT, tuyên xử: Không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng; giữ nguyên bản án dân sự phúc thẩm số 83/2022/DS-PT ngày 24-9-2022 của TAND TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra, ông Cường khai có người khác đã gọi điện, chỉ đạo xét xử giám đốc thẩm theo hướng không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng. Vì vậy, ngày 5-4-2023 (trước khi xét xử), ông đã gọi bà Hà đến phòng làm việc và trả lại số tiền 400 triệu đồng đã nhận.

Điều tra rõ việc đòi tiền Phó chánh án

Cũng theo điều tra, đầu tháng 1-2024, bà Hà nhờ một phụ nữ tên N soạn đơn tố cáo, kèm theo các file ghi âm nội dung liên quan đến việc trao đổi, nói chuyện và giao nhận tiền giữa bà với ông Cường.

Tháng 2-2024, bà N gặp ông Cường tại Hà Nội. Khi nói chuyện, ông Cường thừa nhận đã nhận 400 triệu đồng của bà Hà nhưng đã trả lại số tiền trên.

Cuối tháng 2-2024, bà Hà và bà N gặp ông Cường tại TP Hà Nội và tiếp tục yêu cầu ông này phải trả tiền, nếu không sẽ gửi đơn tố cáo.

Ngày 11-3-2024, bà Hà nộp đơn tố cáo ông Cường tại Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, kèm theo các file ghi âm.

Cũng trong tháng 3-2024, ông Cường đưa 400 triệu đồng cho bà Hà và được người này làm đơn đề nghị rút đơn tố cáo.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bà Hà có hành vi đưa hối lộ số tiền 400 triệu đồng. Ông Phạm Việt Cường có hành vi nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng.

Đối với hành vi bà Hà đòi tiền ông Cường, hiện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.