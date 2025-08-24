Cầm sổ hồng nhà đất để "chạy" án treo 24/08/2025 15:13

(PLO)- Một cán bộ VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, một cán bộ VKSND tỉnh Đắk Lắk đã tích cực môi giới hối lộ để giúp các bị cáo được hưởng án treo.

Trong 28 bị can bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố các tội đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, có một số cán bộ của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND tỉnh Đắk Lắk môi giới hối lộ để giúp nhiều bị cáo trong vụ án đánh bạc được hưởng án treo.

Phó phòng kiểm sát môi giới hối lộ

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, ông Nguyễn Hữu Thanh, cựu Phó trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk, có hành vi môi giới hối lộ hơn 1,5 tỉ đồng để tác động, giúp các bị cáo trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở tỉnh Đắk Lắk được hưởng án treo khi xét xử phúc thẩm.

Một bị cáo cầm sổ hồng để lấy tiền "chạy" án. Ảnh minh họa.

Cùng vụ án này, bà Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc có hành vi môi giới 1,5 tỉ đồng. Ông Đỗ Đăng Thủy, nhân viên lái xe VKSND huyện Buôn Đôn, nay là VKSND khu vực 2, tỉnh Đắk Lắk, môi giới hối lộ 680 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, ngày 29-2-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm vụ án Đào Thị Liên cùng đồng phạm bị truy tố tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Yến Phi, Hoàng Thị Hương mỗi bị cáo ba năm tù; Phan Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu mỗi bị cáo ba năm ba tháng tù cùng tội đánh bạc. Sau đó, các bị cáo trên kháng cáo.

Đầu tháng 3-2024, Phan Văn Hồng đến gặp ông Nguyễn Hữu Thanh tại cổng phụ VKSND tỉnh Đắk Lắk để nhờ ông này giúp được hưởng án treo.

Ông Hồng khai với cơ quan điều tra chính ông Thanh đề nghị đưa 250 triệu đồng. Trong khi đó, ông Thanh khai ngược lại, cho rằng ông Hồng tự đặt vấn đề đưa 250 triệu đồng để giúp lo việc.

Cũng theo kết quả điều tra, do hoàn cảnh khó khăn, ông Hồng đến ngân hàng thế chấp số hồng nhà đất của gia đình để vay 200 triệu đồng. Cuối tháng 3-2024, ông Hồng đem 250 triệu đồng đưa cho ông Thanh. Về sau, ông Thanh tiếp tục yêu cầu ông Hồng chuyển thêm 80 triệu đồng.

Lái xe cũng môi giới hối lộ

Theo Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, sau khi tòa xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Hiếu hẹn gặp ông Nguyễn Hữu Thanh tại một quán cà phê. Ông Thanh đề nghị Hiếu chuẩn bị 350 triệu đồng để được hưởng án treo. Sau đó, Hiếu đem số tiền như yêu cầu trên đến giao cho ông Thanh.

Các bị cáo vụ đánh bạc tại Đắk Lắk chi hơn 1,5 tỉ đồng để "chạy" án treo. Ảnh minh họa.

Theo cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Yến Phi có quen biết ông Đỗ Đăng Thủy, nhân viên lái xe VKSND huyện Buôn Đôn. Bà Phi liên hệ, nhờ ông Thủy giúp để được hưởng án treo khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm.

Ông Thủy tìm gặp ông Nguyễn Hữu Thanh nhờ giúp và được ông Thanh yêu cầu chuẩn bị 350 triệu đồng.

Sau đó, ông Thủy nhận tổng cộng 680 triệu đồng từ người thân của bị cáo Phi. Thủy đưa cho ông Thanh 450 triệu đồng.

Kết quả điều tra cũng thể hiện tháng 7-2024, bị cáo Hoàng Thị Hương vay 400 triệu đồng rồi đưa số tiền này cho ông Nguyễn Hữu Thanh để nhờ giúp được hưởng án treo. Về sau, ông Thanh yêu cầu Hương đưa thêm 20 triệu đồng.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao xác định ông Thanh đã nhận của bốn bị cáo tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền từ các bị cáo, ông Nguyễn Hữu Thanh nhờ bà Nguyễn Thị Nga liên hệ với lãnh đạo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để giúp bốn bị cáo Phi, Hồng, Hiếu, Hương được xử án treo.

Sau khi bà Nga đồng ý, ông Thanh chuyển tổng cộng 1,5 tỉ đồng vào tài khoản bà Nga.

Ngày 23-7-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, phạt các bị cáo Nguyễn Thị Yến Phi, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Hương, Phan Văn Hồng mỗi bị cáo ba năm tù cho hưởng án treo.

Sau khi có kết quả xử phúc thẩm, bị cáo Phi đưa 30 triệu đồng cho ông Thủy để cảm ơn. Ngày 26-12-2024, ông Đỗ Đăng Thủy đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đầu thú.

Ngày 18-7, VKSND Tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy một phần bản án hình sự phúc thẩm ngày 23-7-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về phần quyết định hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Hương, Phan Văn Hồng.