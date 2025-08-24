2 phó chánh án TAND cấp cao nhận tiền rồi giảm án cho bị cáo phạm tội giết người 24/08/2025 06:00

(PLO)- CQĐT cáo buộc hai cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng khi được phân công làm chủ tọa phiên xử phúc thẩm đã nhận tiền của người nhà 3 bị cáo phạm tội giết người.

Trong 20 vụ án liên quan hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có hai vụ chủ tọa phiên tòa nhận tiền để giảm án cho các bị cáo phạm tội giết người.

Mẹ và dì nộp 300 triệu đồng, hai con được giảm 4 năm tù

Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HSST-CTN ngày 19-5-2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phạm Thành Chung 12 năm tù, Phạm Văn Dũng 7 năm tù, cùng tội giết người. Hai bị cáo trên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ông Phạm Việt Cường khi đó là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Đầu tháng 8-2023, bà L (mẹ của bị cáo Chung và bị cáo Dũng) cùng người thân đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nộp tài liệu, xin giảm nhẹ hình phạt cho Chung và Dũng.

Tại đây, bà L gặp bị can Nguyễn Thị Minh Phương (Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Bà L nhờ bà Phương giúp, xin giảm nhẹ hình phạt cho hai con của mình. Bà Phương đồng ý và yêu cầu bà L đưa 300 triệu đồng.

Biết ông Phạm Việt Cường được phân công làm chủ toạ phiên tòa phúc thẩm, bà Phương đến phòng làm việc gặp, nhờ ông Cường xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Chung, Dũng.

Sau khi được ông Cường đồng ý, bà Phương thông báo cho bà L biết và yêu cầu đưa tiền.

Khoảng 5 giờ ngày 24-8-2023, bà L cùng em gái đến gặp bà Phương tại TP Đà Nẵng. Khi gặp nhau, chị em bà L đưa bà Phương 200 triệu đồng và xin giảm 100 triệu đồng.

Sau khi nhận 200 triệu đồng, bà Phương yêu cầu phải đưa thêm 100 triệu đồng. Bà Phương đưa số tài khoản của mình cho hai phụ nữ trên.

Chiều 24-8-2023, em gái bà L đến ngân hàng rút 100 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của bà Phương.

Sau khi nhận đủ tiền, ngay trong ngày 24-8-2023, bà Phương chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản của ông Phạm Việt Cường và giữ lại 80 triệu đồng cho mình.

Ngày 25-8-2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ án giết người, tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Thành Chung từ 12 năm xuống còn 10 năm tù; bị cáo Phạm Văn Dũng được giảm án từ 7 năm xuống còn 5 năm tù.

Ra giá 150 triệu đồng, giảm một năm sáu tháng tù

Cũng theo kết luận điều tra, bản án hình sự sơ thẩm số 18/2024/HSST ngày 4-3-2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk phạt Trần Hoàng Đan 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Đan cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Qua giới thiệu của nhiều người, bà H (chị gái của bị cáo Đan) gặp bị can Võ Trường Giang để tư vấn pháp luật, nhờ Giang liên hệ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, giúp giảm hình phạt cho Đan.

Giang tiếp tục liên hệ bị can Trịnh Ninh Bình (khi đó là thẩm tra viên, Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra I TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), nhờ xin giảm án cho bị cáo Đan.

Về sau, các bên đồng ý mức chi 150 triệu đồng để giảm một năm sáu tháng tù cho bị cáo Đan.

Ngày 17-5-2024, bà H gặp, đưa 150 triệu đồng cho Giang. Cùng ngày, Giang nộp số tiền trên vào tài khoản của mình rồi chuyển khoản cho ông Trịnh Ninh Bình.

Sau khi nhận tiền, ông Bình đến phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ án bị cáo Đan) nhờ giúp giảm một năm sáu tháng tù cho bị cáo Đan, thì ông Hoàng đồng ý.

Ông Bình hai lần chuyển tổng cộng 140 triệu đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản ông Hoàng.

Theo kết quả điều tra, bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21-5-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, do thẩm phán Phạm Tấn Hoàng làm chủ tọa, tuyên giảm cho bị cáo Trần Hoàng Đan từ 15 năm xuống còn 13 năm 6 tháng tù về tội giết người. Bị cáo Đan được giảm đúng một năm sáu tháng tù như đã thỏa thuận.

Ngày 17-7, ông Phạm Tấn Hoàng đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đầu thú, nộp lại 140 đồng do phạm tội mà có.