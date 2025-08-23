Phi vụ bạc tỉ chưa thành nhưng kiểm sát viên, luật sư, cán bộ tòa đã "sa lưới” 23/08/2025 16:00

(PLO)- Trong số 20 vụ án liên quan các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có những vụ môi giới để "chạy án" với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, các kiểm sát viên, luật sư, chủ tịch HĐQT một công ty đã "bắt tay” nhau, thống nhất chi hàng tỉ đồng để lo lót vụ án thương mại nhưng không thành.

Kiểm sát viên cao cấp “chạy án”

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Nha Trang Real đã khởi kiện Công ty K-Homes trong vụ án tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ông Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện 3) VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ngày 16-3-2022, TAND TP Nha Trang (nay là TAND khu vực 1), tỉnh Khánh Hòa xét xử, ban hành bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 2-2022/KDTM-ST.

Ngày 30-11-2022, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm vụ án trên, ban hành bản án số 08/2022/KDTM-PT.

Hai bản án trên đều tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Nha Trang Real, buộc Công ty K-Homes phải thanh toán cho nguyên đơn tổng cộng hơn 15 tỉ đồng.

Không đồng ý với các bản án trên, Công ty K-Homes có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm gửi TAND, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng để xem xét hủy toàn bộ các bản án trên, xét xử sơ thẩm lại.

Thời điểm đó, ông Lê Phước Thạnh, kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện 3) VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng được phân công nghiên cứu giải quyết đơn đề nghị của Công ty K-Homes.

Ngày 7-6-2023, ông Thạnh làm báo cáo, đề xuất chấp nhận đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Công ty K-Homes.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Viện 3 VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo mời đại diện Công ty K-Homes đến để làm rõ một số nội dung làm căn cứ kháng nghị.

Vì thế, ông Thạnh đã mời ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes, đến trụ sở VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng để làm việc. Khi đến làm việc, ông Sơn nhờ ông Thạnh giúp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy hai bản án nói trên thì ông Thạnh đồng ý.

Đầu tháng 9-2023, ông Sơn đem 450 triệu đồng đến cổng trụ sở VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa cho ông Lê Phước Thạnh.

Sau khi nhận tiền, ngày 7-9-2023, ông Thạnh làm báo cáo đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án kinh doanh thương mại trên và trình lãnh đạo Viện 3 VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Viện 3 VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng không đồng ý và có quan điểm cho rằng tuy hai bản án có sai phạm nhưng chưa đến mức phải ban hành quyết định kháng nghị.

Ông Thạnh sau đó cầm báo cáo đề xuất đến phòng làm việc của một phó viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng. Một thời gian sau, lãnh đạo này ký ban hành quyết định kháng nghị số 65/QĐ-VKS-KDTM, đề nghị hủy hai bản án liên quan của TAND tỉnh Khánh Hòa và TAND TP Nha Trang để xét xử sơ thẩm lại.

Sau khi chuyển quyết định kháng nghị số 65/QĐ-VKS-KDTM đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, ông Thạnh gọi điện thoại cho ông Dương Anh Sơn để thông báo.

Ông Dương Anh Sơn tiếp tục nhờ ông Thạnh liên hệ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử giám đốc thẩm, theo hướng chấp nhận quyết định kháng nghị trên.

Sau đó, ông Thạnh liên hệ với bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra 2 TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ bà này giúp.

Bà Nga yêu cầu ông Thạnh đưa 600 triệu đồng. Ông Thạnh thông báo lại ông Dương Anh Sơn biết. Mấy ngày sau, ông Dương Anh Sơn đến TP Đà Nẵng gặp, đưa 550 triệu đồng cho ông Thạnh.

Ông Thạnh lấy thêm 50 triệu đồng trong số tiền mà ông Dương Anh Sơn đưa lần trước rồi cầm đến trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa cho bà Nga.

Sau khi nhận tiền, bà Nga nhờ người đến gặp lãnh đạo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giúp. Tuy nhiên, lãnh đạo này không đồng ý nên mấy ngày sau, bà Nga trả lại toàn bộ số tiền cho ông Thạnh. Sau đó, ông Thạnh tiếp tục trả cho ông Sơn.

Ngày 16-11-2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử vụ án, ra quyết định giám đốc thẩm số 152023/KDTM-GĐT, không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM của VKSND cùng cấp.

“Sa lưới” khi phi vụ bạc tỉ chưa thành

Sau khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, ông Dương Anh Sơn lại đến phòng làm việc của ông Lê Phước Thạnh trao đổi, tiếp tục nhờ ông này liên hệ TAND Tối cao để nhờ xét xử giám đốc thẩm vụ án liên quan công ty mình.

Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, nơi có hai thẩm phán bị đề nghị truy tố. Ảnh: T.T

Ngày 11-11-2023, ông Thạnh nhắn tin nhờ bà Nga tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao để giúp ông Dương Anh Sơn thì bà Nga đồng ý.

Do bà Nga có quan hệ bạn bè từ trước với luật sư Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật, nên nhờ ông này tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao giúp giải quyết đơn của Công ty K-Homes.

Sau đó, ông Thạnh tự chuẩn bị dự thảo đơn đề nghị giám đốc thẩm và một số tài liệu đưa cho bà Nga để bà này ra Hà Nội đưa cho Nguyễn Ngọc Anh. Khi đi, ông Dương Anh Sơn chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của bà Nga để làm lộ phí.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ông Nguyễn Ngọc Anh liên hệ, gặp, đưa đơn cùng hồ sơ cho ông Nguyễn Huy Cẩn, Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TAND tỉnh Phú Thọ).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Cẩn đồng ý giúp. Ông Cẩn và ông Nguyễn Ngọc Anh thỏa thuận chi phí là 1,5 tỉ đồng.

Ngày 4-3-2024, Nguyễn Ngọc Anh thông báo, gửi số tài khoản cho bà Nga, yêu cầu chuẩn bị 2 tỉ đồng. Cùng ngày, bà Nga nhắn tin cho ông Thạnh để ông này thông báo lại ông Dương Anh Sơn chuẩn bị tiền.

Đồng thời, bà Nga trực tiếp gọi điện thoại ông Sơn thông báo phải đưa 2 tỉ đồng và ông Sơn đồng ý.

Sau đó, bà Nga nhờ người quen nhận 1 tỉ đồng từ ông Sơn và nộp vào tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Anh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đơn thư cho ông Sơn, bà Nga tiếp tục tác động để yêu cầu ông Sơn chuyển tiếp số tiền còn lại. Khoảng 11 giờ ngày 22-3-2024, bà Nga nhận thêm 1 tỉ đồng từ nhân viên của ông Sơn. Sau đó, bà Nga đưa số tiền này cho Nguyễn Ngọc Anh.

Cuối tháng 3-2024, bà Nga tiếp tục nhắn tin cho ông Thạnh, yêu cầu Dương Anh Sơn đưa thêm tiền. Ông Sơn tiếp tục đưa cho bà Nga 900 triệu đồng.

Đầu tháng 5-2024, Nguyễn Ngọc Anh đem 1,3 tỉ đồng để trong túi nilon đưa cho ông Cẩn; đồng thời trao đổi, thống nhất sau khi có kết quả kháng nghị giám đốc thẩm thì chuyển hết số tiền còn lại.

Đến tháng 8-2024, vẫn chưa có kết quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, Dương Anh Sơn yêu cầu bà Nga trả lại tiền. Ngày 11-8-2024, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhận được đơn tố cáo liên quan vụ việc trên.

Sau khi Dương Anh Sơn yêu cầu trả lại tiền, những người liên quan thống nhất sẽ trả lại cho ông này.

Ngày 13-8-2024, Nguyễn Ngọc Anh đưa bà Nga đến ngân hàng rút 2,9 tỉ đồng rồi cùng nhau đến gặp trả lại tiền cho Dương Anh Sơn.

Trong lúc bà Nga, Nguyễn Ngọc Anh, Dương Anh Sơn đang giao nhận 2,9 tỉ đồng thì Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.

Theo Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, quá trình điều tra, Dương Anh Sơn, Nguyễn Huy Cẩn, Lê Phước Thạnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập.