Danh sách cựu thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố 23/08/2025 10:24

(PLO)- Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 28 bị can, trong đó có nhiều cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên liên quan vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Mới đây, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố 28 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, nơi hai thẩm phán đã bị bắt để điều tra liên quan hành vi nhận hối lộ. Ảnh: T.T

Theo kết luận điều tra, các bị can bị đề nghị truy tố vì có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ liên quan 20 vụ án khác nhau.

Theo đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố bốn bị can về tội nhận hối lộ, gồm: Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Tấn Đức, cựu chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Điều tra cũng đề nghị truy tố 17 bị can là cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên, cựu thẩm phán… về tội môi giới hối lộ, gồm:

- Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng viện kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

- Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

- Nguyễn Huy Cẩn, cựu phó chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TAND tỉnh Phú Thọ).

- Nguyễn Thị Minh Phương, cựu trưởng phòng hành chính tư pháp (thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

- Trịnh Ninh Bình, cựu thẩm tra viên, cựu trưởng phòng giám đốc kiểm tra I, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

- Nguyễn Hữu Thanh, cựu phó trưởng phòng 2, VKSND tỉnh Đắk Lắk.

- Tô Thành Trung, cựu chấp hành viên, chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là phòng THADS khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk).

- Ngô Văn Nam, cựu thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND khu vực 1, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Nguyễn Ngọc Anh, cựu luật sư, thuộc Công ty TNHH Anh Huy Luật.

- Nguyễn Đình Bảo, cựu Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo (Đắk Lắk).

- Bùi Thị Phương, cựu thư ký thuộc chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (nay là phòng THADS khu vực 8, tỉnh Quảng Trị).

- Phạm Thanh Cường, cựu giám đốc công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà.

- Đỗ Đăng Thủy (39 tuổi), lái xe thuộc VKSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (nay là VKSND khu vực 2, tỉnh Đắk Lắk).

Nhiều bị can khác là lao động tự do, bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ, họ gồm: Dương Quốc Thi (TP Đà Nẵng), Trần Văn Lợi (TP Đà Nẵng), Võ Trường Giang (Đắk Lắk), Hoàng Thị Sung (Đắk Lắk).

Bảy bị can bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố tội đưa hối lộ, gồm:

- Nguyễn Xuân Hưng, cựu chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai).

- Dương Anh Sơn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa.

- Hoàng Kiến An, cựu giám đốc Công ty luật TNHH Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự.

- Nguyễn Tiến Dũng (Đắk Lắk), Trần Thị Thu Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Tiến Vy (Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thu Hà (Lào Cai).