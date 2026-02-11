Vòng 16 đội, AFC Champions League 2, CA.Hà Nội - Tampines Rovers (19 giờ 15 ngày 11-2): Nguyễn Đình Bắc có phá lưới “tuyển Singapore thu nhỏ”?! 11/02/2026 05:55

Trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ ngày 11-2, vị khách đến từ Singapore - Tampines Rovers sẽ quay lại để đá lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 gặp CLB CA. Hà Nội. HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội sẽ đưa đội hình tốt nhất, trong đó có Nguyễn Đình Bắc.

Tối 4-2 vừa qua, đại diện Singapore cũng chạm trán với CLB CA. Hà Nội trong khuôn khổ lượt cuối bảng A Shopee Cup - cúp C1 Đông Nam Á và chủ sân Hàng Đẫy đánh bại đội khách đến 6-1. Tuy nhiên cả hai đội đều bị loại khỏi giải.

Nguyễn Đình Bắc sẽ lại tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Tampines Rovers tối 11-2? Ảnh:AFC

Bây giờ, ở giải châu lục AFC Champions League 2, hai đội sẽ trình diễn một bộ mặt rất khác. Thành phần mạnh nhất của hai đội sẽ được HLV tung ra và nó rất giống hai "đội tuyển quốc gia thu nhỏ".

CLB CA. Hà Nội có mục tiêu kép là danh hiệu vô địch V-League và đi sâu vào giải hạng hai châu lục. Tại V-League, CA. Hà Nội đá 11 lượt trận vẫn xây chắc ngôi đầu với 29 điểm, trong khi đối thủ cạnh tranh quyết liệt phía dưới Ninh Bình đá 13 trận nhưng chỉ 27 điểm. Đội xếp thứ 3 là TC. Viettel có 22 điểm.

Tampines Rovers (sọc vàng-đen) vào vòng 16 đội với 5 thắng 1 hòa. Ảnh:AFC

Phía Tampines Rovers cũng thể hiện rõ thông điệp hệt như CLB CA. Hà Nội, họ “buông” Shopee Cup sớm để đầu tư giải châu lục và S-League.

Qua 8 lượt trận ở S-League, Tampines Rovers đang xếp nhì với 20 điểm (sau Lion City Sailors đá 9 trận toàn thắng). Điều nổi bật là 5 trận gần nhất tại S-League, Tampines Rovers toàn thắng. Còn ở AFC Champions League 2, họ vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng với 5 thắng, 1 hòa, trong đó có “chiến công” hòa Pohang Steelers 1-1 tại Hàn Quốc và thắng 1-0 tại Singapore.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh sẽ bịt kín hành lang cánh của CA.Hà Nội. Ảnh:AFC

Nhìn đội hình của Tampines Rovers và CLB CA. Hà Nội tối 4-2 trên sân Hàng Đẫy ở Shopee Cup cho thấy cả hai đội “cùng giả chết”, giấu bài, đưa đội hình B nhằm che đậy cho hai trận lượt đi và về lần lượt ngày 11 và 18-2 ở sân chơi châu lục này.

Có thể HLV Noh Rahman của Tampines Rovers sẽ toan tính ưu tiên hàng đầu ở lượt đi là không thua, sau đó về sân nhà Jalan Besar sẽ đánh bại CLB CA. Hà Nội vào ngày 18-2 (nhằm mồng 2 năm Bính Ngọ).

Ông Noh Rahman tuy được bổ nhiệm với ghế tạm quyền, nhưng ông cũng giống đồng nghiệp Gavin Lee của tuyển Singapore làm rất mát tay rồi được ký dài hạn.

Đội hình Tampines Rovers có những hảo thủ khoác áo tuyển Singapore như tiền đạo Faris Ramli, tiền vệ cánh Gleen Kweh, hậu vệ Jacob Mahler, Shah Shairan, Amirul Haikal, ngoại binh cựu tuyển thủ Nhật Yuki Kobayashi, Takeshi Yoshimoto...

Từ trận CLB CA. Hà Nội “hủy diệt” Tampines Rovers 6-1 tối 4-2 sẽ chẳng có cơ sở dữ liệu nào để HLV Mano Polking đánh thắng họ tối 11-2 vì đại diện Singapore “giả chết” “ngụy trang” và... tung đòn gió.

Mặt khác ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy, HLV Noh Rahman sẽ không ưu tiên tung hỏa lực mạnh mà cái chính là phòng ngự vững chãi để không thua. Sau đó về sân nhà mới bung hỏa lực mạnh nhất, đó cũng là triết lý của HLV Noh Rahman khi đối đầu đội mạnh ở những vòng đấu Knock out. Noh Rahman được đánh giá là nhà cầm quân nhạy cảm, thông minh và biết mình biết người.

Ở Singsapore đang nổi lên hai thầy nội được ngưỡng mộ là Gavin Lee (tuyển Singapore) và Noh Rahman của Tampines Rovers.

Về phía CA. Hà Nội dù đối thủ nặng phòng ngự hay không thì buộc chủ nhà phải chủ động tấn công.

Hỏa lực của CLB CA. Hà Nội là rất mạnh với những Nguyễn Đình Bắc - vua phá lưới U-23 châu Á, Alan Grafite đang dẫn đầu danh sách dội bom V-League với 11 bàn, Quang Hải, Văn Đô... Hàng phòng ngự cũng rất ổn với những tuyển thủ như Lý Đức, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Văn Hậu...

Điều chông chênh nhất của chủ nhà chính là vị trí trong khung thành, thủ môn Nguyễn Filip. Có khi thủ môn Filip chơi rất tốt cả trận, nhưng cũng có những trận anh mắc sai lầm để lại hậu quả cực lớn. Nguyễn Filip hay bị trạng thái và bản lĩnh những trận cầu quan trọng là không cao, làm chủ khu vực của mình trong những trận cầu quan trọng không ấn tượng.

Dự đoán: CA.Hà Nội có thể hòa 1-1 hoặc thắng một bàn cách biệt và Nguyễn Đình Bắc sẽ ghi bàn.